Росія і Китай виступили зі спільною заявою щодо НАТО

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Лідери Росії та Китаю Володимир Путін та Сі Цзіньпін випустили спільну заяву за підсумками зустрічі у Пекіні. Вони, зокрема, звинуватили НАТО у “роздмухуванні конфронтації” та виступили за нерозширення Альянсу.

Текст відповідної заяви опублікований на сайті Кремля в п’ятницю, 4 лютого.

Росія та Китай виступили проти дій зовнішніх сил щодо нібито “підриву безпеки та стабільності у спільних суміжних регіонах”.

Вони звинуватили країни НАТО у намірі протистояти втручанню в внутрішні справи суверенних країн, які “виступають проти “кольорових революцій” і нарощуватимуть взаємодію у вищезгаданих областях”.

Сторони заявили, що окремі держави, військово-політичні союзи чи коаліції мають на меті “отримання прямо чи опосередковано односторонніх військових переваг на шкоду безпеці інших”, нібито методами недобросовісної конкуренції.

Вони звинуватили країни НАТО у “роздмухуванні антагонізму та конфронтації”, що нібито серйозно підриває порядок у сфері міжнародної та глобальної стратегічної стабільності.

“Сторони виступають проти подальшого розширення НАТО, закликають Північноатлантичний альянс відмовитися від ідеологізованих підходів часів холодної війни, поважати суверенітет, безпеку та інтереси інших країн, різноманіття їхніх цивілізаційних та культурно-історичних укладів, об’єктивно і справедливо ставитися до мирного розвитку інших держав”, – йдеться в заяві.

При цьому Китай виступив “з розумінням” та підтримав висунуті РФ пропозиції щодо формування довгострокових юридично обов’язкових “гарантій безпеки” в Європі.

Москва та Пекін заявили, що “спроби проведення заснованих на ідеології розділових ліній та створення ситуативних альянсів” не відповідають принципам демократії.

“Сторони зазначають, що демократичні принципи реалізуються не лише у внутрішньодержавному управлінні, а й на глобальному рівні. Спроби окремих держав нав’язувати іншим країнам свої “демократичні стандарти”, привласнити монопольне право на оцінку рівня відповідності критеріям демократії, проводити розділові лінії за ідеологічними ознаками, у тому числі через створення вузькоформатних блоків і ситуативних альянсів, насправді є прикладом зневажання демократії та відступу від її духу та справжніх цінностей”, – йдеться у спільній заяві.

На думку Москви та Пекіна, “подібні спроби виступати в ролі гегемона становлять серйозну загрозу глобальному та регіональному світу та стабільності, підривають стійкість світопорядку”.

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