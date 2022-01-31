Кремль пропонує Пекін місцем зустрічі Путіна і Зеленського. Банкова відповіла

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У президента України Володимира Зеленського немає планів щодо візиту на відкриття зимової Олімпіади до Пекіна (Китай). На вихідних в російському Кремлі не виключили, що там могла б пройти його зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це заявив прессекретар президента Сергій Никифоров у коментарі для агентства “РБК-Україна”.

“Станом на сьогоднішній день в календарі Володимира Зеленського немає візиту до Китаю. Найближчими днями у президента заплановані зустрічі в Києві: з Моравецьким, Джонсоном, Рютте, Ердоганом”, – зазначив Нікіфоров.

За його словами, контакти з керівництвом Польщі, Великобританії, Нідерландів і Туреччини необхідні для консолідації міжнародної підтримки навколо України.

“У той же час, ми вітаємо, що в Кремлі нарешті почали усвідомлювати безальтернативність прямих контактів і заговорили про можливість зустрічі президентів”, – додав Нікіфоров.

Зазначимо, в суботу, 29 січня, прес-секретар Путіна заявив, що у нього в Пекіні не плануються двосторонні зустрічі через коронавірусні обмеження.

“І з Зеленським зустрічі теж в планах немає. Хоча і повністю виключити цього не можемо”, – додав Дмитро Пєсков.

Зимова Олімпіада в Пекіні стартує вже 4 лютого.

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