СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4064495 +22026
Летальні випадки:
100203 +78
Одужали:
3622745 +4343
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 18045688 (+36354). Оновлено: 08:18 31.01.2022
Home / Україна / Політика / Кремль пропонує Пекін місцем зустрічі Путіна і Зеленського. Банкова відповіла

Кремль пропонує Пекін місцем зустрічі Путіна і Зеленського. Банкова відповіла

31/01/2022 16:42

У президента України Володимира Зеленського немає планів щодо візиту на відкриття зимової Олімпіади до Пекіна (Китай). На вихідних в російському Кремлі не виключили, що там могла б пройти його зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це заявив прессекретар президента Сергій Никифоров у коментарі для агентства “РБК-Україна”.

“Станом на сьогоднішній день в календарі Володимира Зеленського немає візиту до Китаю. Найближчими днями у президента заплановані зустрічі в Києві: з Моравецьким, Джонсоном, Рютте, Ердоганом”, – зазначив Нікіфоров.

За його словами, контакти з керівництвом Польщі, Великобританії, Нідерландів і Туреччини необхідні для консолідації міжнародної підтримки навколо України.

“У той же час, ми вітаємо, що в Кремлі нарешті почали усвідомлювати безальтернативність прямих контактів і заговорили про можливість зустрічі президентів”, – додав Нікіфоров.

Зазначимо, в суботу, 29 січня, прес-секретар Путіна заявив, що у нього в Пекіні не плануються двосторонні зустрічі через коронавірусні обмеження.

“І з Зеленським зустрічі теж в планах немає. Хоча і повністю виключити цього не можемо”, – додав Дмитро Пєсков.

Зимова Олімпіада в Пекіні стартує вже 4 лютого.

Читайте також:
Зеленський зреагував на запрошення Лаврова приїхати в Москву: “Давайте зустрінемося в Одесі”

Унікальних переглядів: 402
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

У Харкові чоловік збирав дані про військові розробки України і передавав Росії, – СБУ

Контррозвідники Служби безпеки України звітують, що викрили учасників агентурної мережі спецслужб РФ. Зловмисник із Харкова збирав інформацію щодо новітніх українських систем зброї для передачі країні-агресору. Про це повідомили в...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse