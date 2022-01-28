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Зеленський зреагував на запрошення Лаврова приїхати в Москву: “Давайте зустрінемося в Одесі”

28/01/2022 19:19

Президент України Володимир Зеленський відповів на запрошення міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова приїхати до Москви чи Сочі на переговори щодо двосторонніх відносин, але не щодо Донбасу. За його словами, це цинізм вищого рівня.

Про це він заявив на пресконференції для представників іноземних ЗМІ в п’ятницю, 28 січня.

“Міністр закордонних справ Росії каже, що якщо президент України хоче домовлятися, то нехай приїжджає в Санкт-Петербург, Москву або Сочі. По-перше, чому такий посил? І каже, що ми не можемо обговорювати питання Донбасу, це питання “внутрішнє”. Навіщо запрошувати людину в такому форматі? Щоб ця людина не погодилася? Навіщо про це говорити. Ти ж чоловік, доросла людина, з досвідом великим. Нічим зайнятися? Навіщо ти пропонуєш те, що не дасть ніякого результату? Значить, тобі все одно”, – зазначив Зеленський, якого цитує агентство “РБК-Україна”.

За його словами, запрошення Лаврова – “це тупо цинізм, high level”.

“Як я можу не говорити про Донбас? Весь світ говорить про Донбас, а мені, президенту Україну, все одно, що відбувається на моїх кордонах або на контактній лінії? І як ти мені таке пропонуєш? Для чого? А я хочу зустрічатися, не боюся ніякого формату, мені все одно, я готовий. Навіщо мене запрошувати в Сочі? Щоб я на лижах катався? Про що ми взагалі говоримо?..

Добре, давайте зустрінемося в Одесі, покупаємося в морі. Люди не розуміють цінність життя, ось і все”, – додав Зеленський.

Він також додав, що на переговори президентів Росії і України можна не виносити відразу всі питання, а, наприклад, для початку одне – обмін полоненими.

Зеленський також висловив думку, що Москві та Києву потрібно домовлятися.

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