“Скажіть причини”: президент вимагає від НАТО конкретики щодо членства України

Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібна конкретика щодо її членства у НАТО.

Про це він сказав у спілкуванні з іноземними журналістами в п’ятницю, 28 січня.

“Коли ми говоримо про НАТО, ми повинні глибше говорити про це питання. Я знаю, що це питання не дуже подобається багатьом чи деяким членам. Ми хочемо конкретики, нам на щось потрібно розраховувати”, – сказав президент.

Він додав, що, на жаль, не від України залежить, коли вона буде в НАТО.

Зеленський також розповів, що серед членів Альянсу є ті, хто не готовий нині підтримати членство України, попри ризики для її безпеки вже сьогодні.

“Скажіть причини. Ну, ми не в НАТО. Ну так скажіть, що ми не в НАТО. Скажіть відкрито: ми ніколи там не будемо. Це до багатьох членів Альянсу. Хтось про це говорить, хтось боїться говорити, хтось приїжджає, ми тиснемо одне одному руку. Хтось говорить: “Знаєш, якби не ця держава… Ми обов’язково тебе підтримаємо”. А хтось говорить інше: “Коли всі підтримають, ми також підтримаємо”. Навіщо нам говорити про майбутнє? У нас ризики у нашому сучасному”, – зазначив глава держави, якого цитує “Українська правда”.

Читайте також:

Зеленський переговорив зі Столтенбергом: Україну можуть запросити на саміт НАТО

Зеленський хоче отримати чітку часову перспективу членства в НАТО у 2022 році