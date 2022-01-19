Зеленський переговорив зі Столтенбергом: Україну можуть запросити на саміт НАТО

Фото пресцентру ОПУ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, висловивши рішучу підтримку на тлі російської загрози.

Про це Столтенберг повідомив у своєму офіційному Twitter-акаунті в середу, 19 січня.

“Поговорив із президентом Зеленським, щоб висловити рішучу підтримку України з боку НАТО перед російською загрозою. Союзники закликають Росію до негайної деескалації. Ми готові до подальшого діалогу з Росією, але не підемо на компроміс за ключовими принципами”, – зазначив генсек Альянсу.

Spoke to President @ZelenskyyUa to express #NATO’s strong support to #Ukraine in face of #Russia threat. Allies call on Russia to de-escalate immediately. We’re ready to engage in further dialogue w/Russia but won’t compromise on key principles. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 19, 2022

Зі слів президента Зеленського, сторони також обговорили можливу участь української делегації в червневому саміті НАТО.

“Поговорив по телефону з Єнсом Столтенбергом. Обмінялися інформацією та поглядами на необхідні дипломатичні зусилля щодо стабільності в Європі. Обговорили підготовку до червневого саміту НАТО і можливу участь у ньому України. Політика відкритих дверей залишається незмінною!”, – зазначив він у своєму твітері.

Поговорив телефоном з @jensstoltenberg. Обмінялися інформацією та поглядами на необхідні дипломатичні зусилля для стабільності у Європі. Обговорили підготовку до червневого саміту НАТО й можливу участь у ньому 🇺🇦. Політика відкритих дверей залишається незмінною! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 19, 2022

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