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Зеленський хоче отримати чітку часову перспективу членства в НАТО у 2022 році

21/12/2021 12:25

Президент Володимир Зеленський розраховує на отримання Україною членства в Європейському Союзі в найближчі роки та конкретну часову перспективу членства в НАТО у 2022 році.

Про це він заявив на конференції керівників закордонних дипломатичних установ України “Дипломатія 30. Стратегія сильної держави”.

“Ми прагнемо якомога скоріше розблокувати процес мирного врегулювання на Донбасі, повернути Крим, отримати членство в Європейському Союзі в найближчі роки і отримати дуже чітку часову перспективу від НАТО, дуже конкретну, і хочемо її отримати у 2022 році”, – зазначив Зеленський.

“Всі ми не можемо сьогодні прийняти тезу, яка сьогодні теж дуже популярна, про ЄС через 30 років, а НАТО колись-там, через років 50. Це демотивує всіх і уповільнює. Для швидкого руху ми не маємо марнувати час на якісь другорядні речі”, – додав президент.

Нагадаємо, що 21-22 грудня у президентській резиденції “Синьогора” в селі Гута на Івано-Франківщині проходить конференція українських послів у іноземних державах “Дипломатія 30. Стратегія сильної держави”.

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