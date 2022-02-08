Європі потрібен діалог щодо нових спільних гарантій безпеки, – Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон вважає одним із ключових завдань на найближчий час широкомасштабний діалог щодо спільних гарантій безпеки, які дозволили би забезпечити довгострокову стабільність у Європі.
Про це він сказав під час візиту до Києва на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у вівторок, 8 лютого, передає “Європейська правда”.
“Наше прагнення на найближчі тижні і місяці – щоб ситуація стабілізувалася і щоб ми могли через механізм нових гарантій забезпечити тривалу деескалацію. У цьому контексті необхідний спокій і зваженість усіх сторін у своїх пропозиціях та діях”, – зазначив Макрон.
Він сказав, що вбачає спільним завданням на найближчий час – просуватися на подвійному треку, щодо “Мінська” і в ширшому контексті.
“Перший – рішуче, методичне втілення у життя Мінських домовленостей у рамках Нормандського формату. Другий – широкомасштабний діалог, вимогливий, інноваційний, який дозволить напрацювати нові спільні гарантії та вибудувати стабільність і безпеку на континенті, та зберегти безпеку у короткостроковій перспективі”, – сказав президент Франції.
Він також похвалив стриманість, продемонстровану Україною в умовах військового тиску РФ.
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