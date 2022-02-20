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Посольство США в Росії попередило співгромадян про можливі атаки в ТРЦ і метро

20/02/2022 23:24

Посольство США в Росії попередило про можливі напади на торговельні центри та станції метро в Москві і Санкт-Петербурзі, а також біля кордону з Україною.

Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті дипмісії Сполучених Штатів у РФ.

“За повідомленнями ЗМІ, були погрози щодо нападів на торговельні центри, станції метро та інші місця масового скупчення людей у великих містах, у тому числі в Москві та Санкт-Петербурзі, а також у районах підвищеної напруженості вздовж кордону Росії з Україною“, – зазначається в новині, опублікованій у розділі “оповіщення”.

У зв’язку з викладеним, громадянам США, які перебувають у Росії, рекомендується стежити за новинами у місцевих та міжнародних ЗМІ, уникати скупчення людей, бути уважними щодо свого оточення, мати при собі американський паспорт із чинною російською візою, а також мати план евакуації з РФ, що не залежить від допомоги уряду США.

Це попередження від посольства США прокоментувала офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова.

“Питання до посольства США у Москві: а відповідні дані ви російським колегам через партнерські канали передавали? Якщо ні, як це все розуміти?” – поцікавилася одіозна представниця російського МЗС.

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