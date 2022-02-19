РФ має “розстрільні списки” українців та перелік колаборантів на випадок вторгнення, – розвідка США

У розвідки США є дані про те, що Росія має список відомих осіб та активістів, яких планує знищити після вторгнення в Україну.

Про це з посиланням на обізнані джерела пише Foreign Policy.

Четверо осіб, ознайомлених з даними американської розвідки, заявили, що Росія підготувала списки українських політичних діячів та інших відомих осіб, які підлягають арешту або вбивству в разі нападу на Україну.

П’ята особа, – американський чиновник, який говорив на умовах анонімності, – сказав, що Сполучені Штати знижують рівень секретності розвідданих щодо загроз конкретним групам в Україні, щоб поділитися цією інформацією з українськими урядовцями та іншими партнерами в регіоні, які можуть допомогти.

“Ми очікуємо, що Росія спробує посилити співпрацю через залякування та репресії”, – заявив неназваний американський чиновник.

“Ці дії, які в минулих російських операціях включали цілеспрямовані вбивства, викрадення/насильницькі зникнення, затримання та застосування катувань, ймовірно, будуть спрямовані на тих, хто виступає проти дій Росії. Зокрема, на російських та білоруських дисидентів, які перебувають у вигнанні в Україні, журналістів та антикорупціонерів, а також уразливі верстви населення, такі як релігійні й етнічні меншини та ЛГБТКІ+”, – зазначив співрозмовник Foreign Policy.

Як пише видання, адміністрація Джо Байдена була вражена тим, наскільки формалізовані ці списки, націлені на тих, хто може оскаржити російський порядок денний.

Партнери з “Five Eyes” (розвідувальний альянс, до якого входять США, Велика Британія, Канада, Австралія й Нова Зеландія) також відстежували російські спецслужби, такі як ФСБ і ГРУ, які створюють списки мішеней і вбивств.

Один помічник конгресмена, висловлюючись на умовах анонімності, сказав, що ці кроки є типовими для російської доктрини: збройні сили захоплюють військові об’єкти, спецагенти – формують конфлікт, розвідники – мають позбутися елементів опозиції.

Раніше цього тижня британський аналітичний центр оборони Royal United Services Institute опублікував звіт, заснований на інтерв’ю з кількома високопоставленими співробітниками української розвідки.

У ньому стверджується, що агенти ФСБ Росії широко проникли в українські органи місцевого самоврядування та почали визначати мережі окремих осіб, на яких можна було б покластися, щоб керувати місцевими органами влади в разі російського вторгнення.

Згідно з повідомленням, у грудні минулого року 9-те управління ФСБ Росії розробило з керівництвом Повітряно-десантних військ Росії (так звані ВДВ) сценарії війни.

Нібито вони намітили місцевих жителів, які підуть на колаборацію з Росією в разі вторгнення, і почали працювати над списками тих, хто її не підтримає.

Намір полягав у встановленні командно-адміністративних зв’язків між розвідувальними засобами та військовими частинами для забезпечення безпеки критичної інфраструктури, урядових будівель, а також для виявлення та ліквідації українських лідерів, які згуртують опір.

Речник президента України Володимира Зеленського на час виходу публікації не відповів на запит американського видання про коментар.

Нагадаємо, на початку лютого німецький таблоїд Bild написав про плани президента РФ Володимира Путіна стосовно України у випадку вторгнення, одним із пунктів якого було знищення руху опору і створення “таборів” для незгодних українців.

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