Російський міністр пропонує Путіну розширити межі “ЛДНР”

Володимир Колокольцев

Міністр внутрішніх справ Росії Володимир Колокольцев закликав президента РФ Володимира Путіна визнати так звані “ДНР” та “ЛНР” у межах Донецької та Луганської областей України, які ширші, ніж окуповані наразі території сходу України.

Про це Колокольцев заявив на засіданні Ради безпеки РФ у понеділок, 21 лютого.

“Однозначно необхідно визнавати ці республіки, їх правосуб’єктність. Але я хотів би внести поправку: визнавати в тих адміністративних межах, у яких ці республіки і народи цих республік перебували до окупації їх Збройними силами України. Саме від Маріуполя і до тих історичних кордонів”, – цитує Колокольцева “Українська правда”.

Колокольцев також провів аналогію:

“Точка зору київської влади, що Мінські домовленості – схожі на акт капітуляції. Але тоді згадаємо травень 1945 року: Німеччина підписує акт про капітуляцію – і 7 років не виконує цей акт”.

За словами голови МВС РФ, у переговорах щодо України Росію оточують “партнери з крапленими картами”, щоб обґрунтувати “лицемірну, брехливу офіційну позицію Києва”.

Нагадаємо, що сьогодні також ватажки тероритистичних формувань “ДНР” і “ЛНР” Денис Пушилін і Леонід Пасічник закликали президента Росії Володимира Путіна визнати незалежність псевдореспублік.

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Як писала “Новинарня“, Держдума РФ на засіданні 15 лютого ухвалила постанову щодо негайного скерування президенту РФ звернення Думи про необхідність визнання так званих “ЛНР” та “ДНР”.

Раніше цього дня, 15 лютого, Верховна Рада України ухвалила звернення до Організації Об’єднаних Націй, Європейської Комісії, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів і парламентів держав світу щодо невизнання незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

МЗС України заявило, що визнання Росією незалежності окупованих районів Донецької і Луганської областей буде свідомим її виходом з Мінських домовленостей.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що визнання Росією “незалежності” окупованих районів ОРДЛО підірве зусилля з пошуку політичного вирішення конфлікту на Донбасі.

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