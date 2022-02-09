Стрілянина в Дніпрі: комісія МВС виявила порушення, що призвели до трагедії

У Дніпрі комісія МВС з розслідування стрілянини на території “Південного машинобудівного заводу” виявила факти позастатутних відносин у частині №3021 Національної гвардії, де служив стрілець Артемій Рябчук.

Про це у середу, 9 лютого, написав у фейсбуці перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

За його словами, представники комісії провели анкетування особового складу частини №3021 НГУ, і “вже до початку ґрунтовного аналізу анкет, яке от-от розпочнеться, можу сказати, що комісія виявила факти позастатутних відносин; отримані матеріали будуть скеровані ближчими днями до ДБР”.

Єнін закликав “чітко зрозуміти, що виявлені факти позастатутних відносин не свідчать про мотиви розстрілу; мотиви досі невідомі нам, і їх з’ясовуватиме ДБР в рамках досудового розслідування”.

Як наголосив Єнін, завдання службового розслідування, що проводить МВС, – це “з’ясування морально-психологічного клімату в колективі, перевірка процесів добору та підготовки кадрів, дотримання порядку проходження військової служби тощо. Ми крок за кроком встановлюємо обставини, пов’язані із відхиленням від правил та маємо вжити заходів для унеможливлення повторення подібних надзвичайних ситуацій”.

Крім того, повідомив Єнін, комісія виявила порушення порядку та організації несення служби, що і призвело до трагедії.

“Порушено порядок доступу до кімнати зберігання зброї. Зафіксовано відсутність контролю за замиканням ставниці для зброї, яка мала би бути належно замкнута. Також викликає питання якість інструктажу перед вступом до наряду і нехтування медичним забезпеченням військовослужбовців – низка медикаментів в аптечці була відсутня”, – зауважив перший заступник очільника МВС.

Також Єнін додав, що госпіталізовані військовослужбовці одужують, “частину з них вже виписали з реанімації”.

Вже наприкінці цього тижня частина членів комісії повернеться з Дніпра для більш ґрунтовної доповіді, наголосив Єнін.

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Передісторія

27 січня в Дніпрі солдат-строковик Національної гвардії України Артем Рябчук розстріляв караул військовослужбовців Національної гвардії – п’ятеро людей загинули і ще п’ятеро отримали поранення.

Серед загиблих – чотири військові НГУ та жінка з охорони. Двоє поранених у дуже важкому стані.

Інцидент стався о 03 год. 40 хв на території Південного машинобудівного заводу “Південмаш”, який охороняє НГУ. Під час видачі зброї солдат пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії, після чого зі зброєю втік.

Правоохоронці затримали Рябчука о 9:30 у місті Підгородне на Дніпропетровщині.

За даними ДБР, він сам здався поліції, перед тим зателефонувавши з телефона випадкової жінки.

У ЗМІ потрапило відео опитування затриманого поліцією одразу після затримання, на яких Рябчук спокійно розповідає про послідовність своїх дій.

Мотиви вчинку Рябчука невідомі.

На відео з камер спостереження можна побачити, як нацгвардієць у кімнаті зберігання зброї та поруч із нею розстріляв кількох осіб, двічі чи тричі повертаючись до шафи по новий магазин до АК, щоб перезарядити автомат. Перш ніж утекти, він набрав у рюкзак ще ріжків із набоями.

Строковику повідомили про підозру за кількома статтями. Крім умисного вбивства (стаття 115 Кримінального кодексу України), його також підозрюють у дезертирстві (стаття 408 ККУ) та викраденні зброї військовослужбовцем (стаття 410 ККУ).

Вдень 27 січня командувач Національної гвардії генерал-полковник Микола Балан подав рапорт про звільнення з посади, президент його задовольнив.

Артемій Рябчук – 2001 р.н., із села Броска Ізмаїльського району Одеської області. Із родини протестантів. Батько помер, має матір і сестру. Закінчив Ізмаїльський аграрно-технічний коледж, після чого працював комірником в одній із дистриб’юторських фірм міста. Був призваний на строкову службу в жовтні 2021 року.

Депутатка Юлія Яцик розповіла, що, за попередньою інформацією, два місяці тому Рябчук попередив бійку між солдатами і повідомив про інцидент керівництво. Останні не вжили заходів, визнали його “стукачем” і почали з нього знущатися.

Командування Національної гвардії підтвердило, що Рябчук намагався завадити бійці колег й повідомив про це керівництво.

Колишня військовослужбовиця НГУ Олена Липовенко розповіла, що солдати військової частини, де служив Рябчук, неодноразово стискалися з неправомірними діями з боку командування, а деякі ймовірно закінчували життя самогубством.

Водночас однокласниця Рябчука з Одещини повідомила в соцмережі, що в школі хлопець сам займався булінгом щодо інших.

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