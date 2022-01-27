Нардепка назвала ймовірну причину розстрілу нацгвардійців у Дніпрі

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Народний депутат фракції “Слуга народу” Юлія Яцик назвала ймовірну причину інциденту на заводі “Південмаш” у Дніпрі в ніч 27 січня, де солдат-строковик Артем Рябчук розстріляв п’ятьох людей.

Інформацію вона опублікувала у своєму телеграм-каналі у четвер, 27 січня.

“Два місяці тому він попередив бійку між солдатами. Повідомив керівництву, а ті не вжили жодних заходів, визнали його “стукачем” та почали знущатися. Він спеціально чекав 2 місяці, щоб отримати автомат та помститись. Про вчинене не шкодує”, – написала Яцик у ТГ.

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Як інформувала “Новинарня“, в Дніпрі солдат-строковик Національної гвардії України Артем Рябчук розстріляв караул військовослужбовців Національної гвардії – п’ятеро людей загинули і ще п’ятеро отримали поранення.

Інцидент стався 27 січня о 03 год. 40 хв на території Південного машинобудівного заводу “Южмаш”. Під час видачі зброї солдат із невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік.

Правоохоронці затримали Рябчука о 9:30 у місті Підгородне на Дніпропетровщині.

Він із села Броска Ізмаїльського району Одеської області. Виховувався без батька, має матір і сестру. Закінчив Ізмаїльський аграрно-технічний коледж, після чого працював комірником в одній із дистриб’юторських фірм міста. Був призваний на строкову службу в жовтні 2021 року.

Мотиви Рябчука поки що невідомі.

На відео з камер спостереження можна побачити, як нацгвардієць у кімнаті зберігання зброї та поруч із нею розстріляв кількох осіб, двічі чи тричі повертаючись до шафи по новий магазин до АК, щоб перезарядити автомат. Перш ніж утекти, він набрав у рюкзак ще магазинів із набоями.

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