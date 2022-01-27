Нацгвардія назвала імена розстріляних в Дніпрі військовослужбовців

Національна гвардія України назвала імена розстріляних в Дніпрі чотирьох своїх військовослужбовців та контролерки КПП зі складу відомчої воєнізованої охорони.
Список загиблих опублікувала пресслужба НГУ в четвер, 27 січня.
Вночі 27 січня на території Південного машинобудівного заводу “Южмаш” загинули:
Командування та особовий склад висловлює співчуття рідним та близьким загиблих.
Як писала “Новинарня“, в Дніпрі солдат-строковик Національної гвардії України Артем Рябчук розстріляв караул військовослужбовців Національної гвардії – п’ятеро людей загинули і ще п’ятеро отримали поранення.
Інцидент стався 27 січня о 03 год. 40 хв на території Південного машинобудівного заводу “Южмаш”.
Під час видачі зброї з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова солдат розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік.
Правоохоронці затримали Артема Рябчука о 9:30 у м. Підгороднє.
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