Нацгвардія назвала імена розстріляних в Дніпрі військовослужбовців

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Національна гвардія України назвала імена розстріляних в Дніпрі чотирьох своїх військовослужбовців та контролерки КПП зі складу відомчої воєнізованої охорони.

Список загиблих опублікувала пресслужба НГУ в четвер, 27 січня.

Вночі 27 січня на території Південного машинобудівного заводу “Южмаш” загинули:

старший лейтенант Буганов Олександр Олександрович (НГУ);

(НГУ); молодший сержант Драган Олександр Олександрович (НГУ);

(НГУ); старший солдат Левківський Артем Володимирович (НГУ);

(НГУ); солдат Чернік Леонід Леонідович (НГУ);

(НГУ); Лебединець Віра Сергіївна (контролер КПП, відомча воєнізована охорона).

Командування та особовий склад висловлює співчуття рідним та близьким загиблих.

Як писала “Новинарня“, в Дніпрі солдат-строковик Національної гвардії України Артем Рябчук розстріляв караул військовослужбовців Національної гвардії – п’ятеро людей загинули і ще п’ятеро отримали поранення.

Інцидент стався 27 січня о 03 год. 40 хв на території Південного машинобудівного заводу “Южмаш”.

Під час видачі зброї з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова солдат розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік.

Правоохоронці затримали Артема Рябчука о 9:30 у м. Підгороднє.

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