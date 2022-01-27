У Білій Церкві 21-річний військовий переїхав офіцера на смерть

Фото пресслужби поліції Київщини

Поліція Київщини з’ясовує обставини смертельної ДТП у Білій Церкві, внаслідок якої загинув офіцер Збройних сил України

Про це йдеться у пресрелізі відомства, поширеному ввечері в середу, 26 січня.

Відомо, що інцидент стався близько 20:00 по бульвару Олександрійському в місті Біла Церква.

“21-річний військовослужбовець на автомобілі “Skoda” допустив наїзд на пішохода 2000 р.н. Від отриманих травм пішохід – лейтенант Збройних сил України – загинув до приїзду медиків”, – йдеться в повідомленні.

Деталі наразі невідомі, правоохоронці з’ясовують обставини.

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