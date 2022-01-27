У Білій Церкві 21-річний військовий переїхав офіцера на смерть

Поліція Київщини з’ясовує обставини смертельної ДТП у Білій Церкві, внаслідок якої загинув офіцер Збройних сил України
Про це йдеться у пресрелізі відомства, поширеному ввечері в середу, 26 січня.
Відомо, що інцидент стався близько 20:00 по бульвару Олександрійському в місті Біла Церква.
“21-річний військовослужбовець на автомобілі “Skoda” допустив наїзд на пішохода 2000 р.н. Від отриманих травм пішохід – лейтенант Збройних сил України – загинув до приїзду медиків”, – йдеться в повідомленні.
Деталі наразі невідомі, правоохоронці з’ясовують обставини.
Читайте також:
У Дніпрі строковик Нацгвардії влаштував стрілянину, п’ятеро загиблих
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!