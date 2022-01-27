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У Дніпрі строковик Нацгвардії влаштував стрілянину, п’ятеро загиблих

27/01/2022 08:56

У Дніпрі солдат-строковик Національної гвардії України розстріляв караул військовослужбовців Національної гвардії – п’ятеро людей загинули і ще п’ятеро отримали поранення.

Про це повідомили пресслужби МВС і Нацполіції.

Інцидент стався 27 січня о 03 год. 40 хв на території Південного машинобудівного заводу “Южмаш”.

“Військовослужбовець Національної гвардії України солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, 2001 р. н., під час видачі зброї з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення“, – йдеться у повідомленні пресцентру МВС.

За повідомленням відомства, під час надання медичної допомоги померла військовослужбовець НГУ, яка також отримала вогнепальні поранення.

За тривогою на місце злочину виїхало керівництво ГУНП в Дніпропетровській області, слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти, всі профільні служби.

У Дніпропетровській та сусідніх областях введена поліцейська спецоперація. На пошуки підозрюваного задіяні всі служби поліції.

Розслідуванням обставин події займатимуться представники ДБР та військової прокуратури.

На місце події терміново виїхав командувач Національної Гвардії генерал-полковник Микола Балан.

За інформацією ТСН, поранені перебувають у важкому стані в шпиталі (троє чоловіків та одна жінка).

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