Нацгвардієць Рябчук сам здався поліції, – ДБР

Фото пресцентру Нацполіції

Військовий нацгвардії Артемій Рябчук сам зв’язався з правоохоронцями.

Про це в четвер, 27 січня, повідомив заступник директора територіального управління ДБР в Полтаві Володимир Шило в коментарі “Радіо Свобода”.

За попередніми даними, Рябчука затримали в селищі під Дніпром.

“Він сам зв’язався з поліцією: попросив зателефонувати в поліцію випадкову жінку. Автомат був при ньому”, – пише видання.

Як інформувала “Новинарня“, в Дніпрі солдат-строковик Національної гвардії України Артем Рябчук розстріляв караул військовослужбовців Національної гвардії – п’ятеро людей загинули і ще п’ятеро отримали поранення.

Інцидент стався 27 січня о 03 год. 40 хв на території Південного машинобудівного заводу “Южмаш”. Під час видачі зброї солдат із невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік.

Правоохоронці затримали Рябчука о 9:30 у місті Підгородне на Дніпропетровщині.

Він із села Броска Ізмаїльського району Одеської області. Виховувався без батька, має матір і сестру. Закінчив Ізмаїльський аграрно-технічний коледж, після чого працював комірником в одній із дистриб’юторських фірм міста. Був призваний на строкову службу в жовтні 2021 року.

Мотиви Рябчука поки що невідомі.

На відео з камер спостереження можна побачити, як нацгвардієць у кімнаті зберігання зброї та поруч із нею розстріляв кількох осіб, двічі чи тричі повертаючись до шафи по новий магазин до АК, щоб перезарядити автомат. Перш ніж утекти, він набрав у рюкзак ще магазинів із набоями.

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