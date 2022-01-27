Поліція затримала нацгвардійця, який влаштував стрілянину в Дніпрі

Фото пресцентру Нацполіції

Правоохоронці затримали нацгвардійця Артема Рябчука, який влаштував стрілянину у Дніпрі, внаслідок якої загинуло п’ятеро осіб.

Затримання відбулося сьогодні о 9:30 на вул. Крайній у м. Підгороднє. Про це повідомили пресслужба Національної поліції України і глава МВС Денис Монастирський.

“Тільки що Артем Рябчук був затриманий співробітниками поліції в Дніпропетровській області”, – поінформував міністр.

Монастирський наголосив, що затриманий буде нести найсуворішу відповідальність, передбачену Законом. Глава МВС подякував всім співробітникам поліції, хто чесно виконав свою роботу.

В НПУ зазначають, що до поліції надійшло більше десяти викликів від людей, які повідомили про підозрілих осіб. Під час відпрацювання одного з таких викликів поліцейські затримали військовослужбовця, який розстріляв п’ять людей та ще п’ять поранив.

Міністр також зазначив, що за його наказом буде створена комісія з вивчення обставин, які могли призвести до таких дій 21-річного військовослужбовця, “якого призвали для того, щоб навчити як боронити країну і дбати про безпеку, а не для того, щоб він розстрілював своїх колег”.

“Також будуть вивчатися обставини проходження Артемом Рябчуком військово-медичної комісії, його психічний стан на момент видачі допуску до зброї. Після вивчення умов та обставин, що призвели до трагедії, будуть зроблені висновки. В тому числі кадрові. Впевнений, що нам треба провести ґрунтовний аналіз того, як в країні побудована строкова військова служба, які її переваги та недоліки і що потрібно кардинально змінювати”, – уточнив Монастирський.

Він також висловив свої глибокі співчуття рідним та близьким загиблих від дій Рябчука.

“На цей час загиблими є 5 осіб, в тому числі жінка та ще 5 осіб є пораненими. За їх життя борються лікарі”, – поінформував очільник МВС.

Читайте також:

У Дніпрі строковик Нацгвардії влаштував стрілянину, п’ятеро загиблих