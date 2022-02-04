Нацгвардієць Рябчук відмовився від усіх своїх свідчень, – ЗМІ

Боєць Нацгвардії Артемій Рябчук, якого підозрюють у розстрілі товаришів по службі на підприємстві “Південмаш” у Дніпрі, відмовився від усіх своїх колишніх показань.
Про це повідомили в п’ятницю, 4 лютого, в пресслужбі Державного бюро розслідувань в коментарі агентству “РБК-Україна”.
У ДБР підтвердили, що дійсно підозрюваний звернувся до слідчого з відповідною заявою.
“Але це ніяк не впливає на той масив доказової бази, якою володіє слідство. Досудове розслідування триває. Стосовно ж якогось там можливого на нього психологічного тиску, то ця інформація не відповідає дійсності”, – повідомили в ДБР.
Слідчі працюють виключно в рамках чинного законодавства, зазначили правоохоронці.
27 січня в Дніпрі солдат-строковик Національної гвардії України Артем Рябчук розстріляв караул військовослужбовців Національної гвардії – п’ятеро людей загинули і ще п’ятеро отримали поранення.
Серед загиблих – чотири військові НГУ та жінка з охорони. Двоє поранених у дуже важкому стані.
Інцидент стався о 03 год. 40 хв на території Південного машинобудівного заводу “Південмаш”, який охороняє НГУ. Під час видачі зброї солдат пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії, після чого зі зброєю втік.
Правоохоронці затримали Рябчука о 9:30 у місті Підгородне на Дніпропетровщині.
За даними ДБР, він сам здався поліції, перед тим зателефонувавши з телефона випадкової жінки.
У ЗМІ потрапило відео опитування затриманого поліцією одразу після затримання, на яких Рябчук спокійно розповідає про послідовність своїх дій.
Мотиви вчинку Рябчука невідомі.
На відео з камер спостереження можна побачити, як нацгвардієць у кімнаті зберігання зброї та поруч із нею розстріляв кількох осіб, двічі чи тричі повертаючись до шафи по новий магазин до АК, щоб перезарядити автомат. Перш ніж утекти, він набрав у рюкзак ще ріжків із набоями.
Строковику повідомили про підозру за кількома статтями. Крім умисного вбивства (стаття 115 Кримінального кодексу України), його також підозрюють у дезертирстві (стаття 408 ККУ) та викраденні зброї військовослужбовцем (стаття 410 ККУ).
Вдень 27 січня командувач Національної гвардії генерал-полковник Микола Балан подав рапорт про звільнення з посади, президент його задовольнив.
Артемій Рябчук – 2001 р.н., із села Броска Ізмаїльського району Одеської області. Із родини протестантів. Батько помер, має матір і сестру. Закінчив Ізмаїльський аграрно-технічний коледж, після чого працював комірником в одній із дистриб’юторських фірм міста. Був призваний на строкову службу в жовтні 2021 року.
Депутатка Юлія Яцик розповіла, що, за попередньою інформацією, два місяці тому Рябчук попередив бійку між солдатами і повідомив про інцидент керівництво. Останні не вжили заходів, визнали його “стукачем” і почали з нього знущатися.
Командування Національної гвардії підтвердило, що Рябчук намагався завадити бійці колег й повідомив про це керівництво.
Колишня військовослужбовиця НГУ Олена Липовенко розповіла, що солдати військової частини, де служив Рябчук, неодноразово стискалися з неправомірними діями з боку командування, а деякі закінчували життя нібито самогубством.
Водночас однокласниця Рябчука з Одещини повідомила в соцмережі, що в школі хлопець сам займався булінгом щодо інших.
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