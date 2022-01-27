Нацгвардійцю, що розстріляв військових у Дніпрі, повідомили про підозру за трьома статтями

Службовцю Національної гвардії Артемію Рябчуку, який відкрив вогонь по військовослужбовцях у Дніпрі, повідомили про підозру за кількома статтями.
Про це в четвер, 27 січня, повідомила на брифінгу речниця Державного бюро розслідувань з комунікацій Тетяна Сапьян, передає “Радіо Свобода”.
Рябчука підозрюють, окрім умисного вбивства (стаття 115 Кримінального кодексу України), також у дезертирстві (стаття 408 ККУ) та викраденні зброї військовослужбовцем (стаття 410 ККУ).
Слідство вимагатиме для підозрюваного тримання під вартою без альтернативи застави.
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Нагадаємо, 27 січня в Дніпрі солдат-строковик Національної гвардії України Артем Рябчук розстріляв караул військовослужбовців Національної гвардії – п’ятеро людей загинули і ще п’ятеро отримали поранення.
Інцидент стався о 03 год. 40 хв на території Південного машинобудівного заводу “Південмаш”. Під час видачі зброї солдат із невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік.
Правоохоронці затримали Рябчука о 9:30 у місті Підгородне на Дніпропетровщині.
Він із села Броска Ізмаїльського району Одеської області. Виховувався без батька, має матір і сестру. Закінчив Ізмаїльський аграрно-технічний коледж, після чого працював комірником в одній із дистриб’юторських фірм міста. Був призваний на строкову службу в жовтні 2021 року.
Мотиви Рябчука поки що невідомі.
На відео з камер спостереження можна побачити, як нацгвардієць у кімнаті зберігання зброї та поруч із нею розстріляв кількох осіб, двічі чи тричі повертаючись до шафи по новий магазин до АК, щоб перезарядити автомат. Перш ніж утекти, він набрав у рюкзак ще магазинів із набоями.
Вдень 27 січня командувач Національної гвардії генерал-полковник Микола Балан подав рапорт про звільнення з посади.
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