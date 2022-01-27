Глава МВС вніс Зеленському подання на призначення нового очільника Нацгвардії

Заступник командувача Національної гвардії генерал-лейтенант Юрій Лебідь. Фото: пресслужба НГУ

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський вніс подання президентові Володимиру Зеленському про призначення в.о. командувача Національної гвардії генерал-лейтенанта Юрія Лебедя.

Як передає “Новинарня“, про це глава МВС написав у фейсбуці в четвер, 27 січня.

Досі Юрій Лебідь (1967 р.н.) був заступником командувача Національної гвардії України, начальником Східного територіального управління НГУ.

“Командувач Національної гвардії генерал-полковник Микола Балан подав рапорт про звільнення з посади. Це вчинок справжнього офіцера“, – заявив Монастирський.

Він зазначив, що підтримає рапорт Балана і надішле президенту для прийняття рішення.

“Одночасно я вніс подання главі держави про призначення виконуючим обов’язки командувача НГУ заступника командувача НГУ генерал-лейтенанта Юрія Лебедя”, – зауважив Монастирський.

За словами міністра, усі підрозділи Нацгвардії продовжують виконувати свої завдання у штатному режимі.

“Також за моїм наказом буде проведене вивчення умов, в яких несуть службу всі призовники строкової служби в Національній гвардії та Державній прикордонній службі”, – додав Монастирський.

Микола Балан був призначений указом президента Володимира Зеленського на посаду командувача Національної гвардії України 13 червня 2019 року. До цього він працював в.о. командувача НГУ та заступником командувача з бойової підготовки.

Нагадаємо, 27 січня в Дніпрі солдат-строковик Національної гвардії України Артем Рябчук розстріляв караул військовослужбовців Національної гвардії – п’ятеро людей загинули і ще п’ятеро отримали поранення.

Інцидент стався о 03 год. 40 хв на території Південного машинобудівного заводу “Південмаш”. Під час видачі зброї солдат із невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік.

Правоохоронці затримали Рябчука о 9:30 у місті Підгородне на Дніпропетровщині.

Він із села Броска Ізмаїльського району Одеської області. Виховувався без батька, має матір і сестру. Закінчив Ізмаїльський аграрно-технічний коледж, після чого працював комірником в одній із дистриб’юторських фірм міста. Був призваний на строкову службу в жовтні 2021 року.

Мотиви Рябчука поки що невідомі.

На відео з камер спостереження можна побачити, як нацгвардієць у кімнаті зберігання зброї та поруч із нею розстріляв кількох осіб, двічі чи тричі повертаючись до шафи по новий магазин до АК, щоб перезарядити автомат. Перш ніж утекти, він набрав у рюкзак ще магазинів із набоями.

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