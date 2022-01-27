Балан подав у відставку з посади командувача Нацгвардії через стрілянину в Дніпрі

Командувач Національної гвардії України генерал-полковник Микола Балан написав рапорт про звільнення з посади командувача Нацгвардії через стрілянину, яка трапилася в Дніпрі. Внаслідок події загинуло п’ятеро людей і п’ять отримали поранення.

Як передає “Новинарня“, про це він повідомив у середу, 27 січня, на пресконференції в Дніпрі.

За його словами, від виконання обов’язків на час розслідування відсторонено командира військової частини, де сталася трагедія, його заступника по роботі з особовим складом і начальник штабу.

“За будь-які дії – хороші чи погані – несе відповідальність командувач. Тому я сьогодні вранці написав рапорт на ім’я міністра внутрішніх справ, клопотання перед президентом України, про звільнення та відставку з посади командувача Національної гвардії України”, – сказав генерал-лейтенант.

Микола Балан був призначений указом президента Володимира Зеленського на посаду командувача Національної гвардії України 13 червня 2019 року. До цього він працював в.о. командувача НГУ та заступником командувача з бойової підготовки.

Нагадаємо, в Дніпрі солдат-строковик Національної гвардії України Артем Рябчук розстріляв караул військовослужбовців Національної гвардії – п’ятеро людей загинули і ще п’ятеро отримали поранення.

Інцидент стався 27 січня о 03 год. 40 хв на території Південного машинобудівного заводу “Південмаш”. Під час видачі зброї солдат із невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік.

Правоохоронці затримали Рябчука о 9:30 у місті Підгородне на Дніпропетровщині.

Він із села Броска Ізмаїльського району Одеської області. Виховувався без батька, має матір і сестру. Закінчив Ізмаїльський аграрно-технічний коледж, після чого працював комірником в одній із дистриб’юторських фірм міста. Був призваний на строкову службу в жовтні 2021 року.

Мотиви Рябчука поки що невідомі.

На відео з камер спостереження можна побачити, як нацгвардієць у кімнаті зберігання зброї та поруч із нею розстріляв кількох осіб, двічі чи тричі повертаючись до шафи по новий магазин до АК, щоб перезарядити автомат. Перш ніж утекти, він набрав у рюкзак ще магазинів із набоями.

Читайте також:

Чотирьох поранених у Дніпрі прооперували, двоє з них у вкрай тяжкому стані