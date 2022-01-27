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Чотирьох поранених у Дніпрі прооперували, двоє з них у вкрай тяжкому стані

27/01/2022 15:27

Двоє військовослужбовців, які постраждали внаслідок стрілянини на території “Південмашу” у Дніпрі, перебувають у вкрай тяжкому стані.

Про це повідомив генеральний директор Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко в четвер, 27 січня, в коментарі “Укрінформу”.

“Дівчина, старший солдат. Вона не могла зрозуміти, як це сталося. Найважчий стан. Неможливо передбачити, що буде далі. На виході куля перебила хребет. Стрілянина була з короткої дистанції”, – сказав лікар.

Він також зазначив, що зараз важко сказати, чи постраждала ходитиме.

Звати дівчину Жанна, їй 22 роки. У неї проникне вогнепальне поранення черевної порожнини з виходом у спині та переломом хребта. Куля порізала тонкий та товстий кишечник. У черевній порожнині до 3 літрів крові.

Загалом до лікарні імені Мечникова доправили чотирьох із п’яти постраждалих.

Окрім Жанни, у лікарні перебувають ще троє військовослужбовців. Один із них також у вкрай тяжкому стані, ще двоє – просто важкі, повідомив Риженко.

“Коли приїхав сюди у приймальне відділення, тут уже було троє з пораненнями живота. У найбільш важкому стані хлопець, його звуть Ігор. 25 років. У нього важке поранення живота. Десь літр крові в черевній порожнині. Його відразу після комп’ютерного томографа взяли в операційну. Він залишається важким і зараз перебуває у відділенні реанімації політравми. Йому надають допомогу, прийшов до тями”, – уточнив Риженко.

Другий постраждалий солдат – Владислав, 22 роки. У нього вогнепальний перелом лівого стегна. Стан важкий, але ближчий до середнього. Проведено операцію, вилучено кулю.

І четвертий постраждалий – Денис, 19 років, старший солдат. У нього вогнепальне наскрізне поранення в область сідничного м’яза. Втрата крові невелика.

“Всіх прооперували. З 7-ї ранку. Майже 4 години тривали операції”, – зазначив Риженко.

П’ятий потерпілий перебуває у 16-й міській лікарні, у нього поранення грудної клітини, стегна та плеча.

Під час брифінгу директор лікарні імені Мечникова показав кулю та фрагмент другої – боєприпаси вилучили з постраждалих.

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Як інформувала “Новинарня“, в Дніпрі солдат-строковик Національної гвардії України Артем Рябчук розстріляв караул військовослужбовців Національної гвардії – п’ятеро людей загинули і ще п’ятеро отримали поранення.

Інцидент стався 27 січня о 03 год. 40 хв на території Південного машинобудівного заводу “Южмаш”. Під час видачі зброї солдат із невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік.

Правоохоронці затримали Рябчука о 9:30 у місті Підгородне на Дніпропетровщині.

Він із села Броска Ізмаїльського району Одеської області. Виховувався без батька, має матір і сестру. Закінчив Ізмаїльський аграрно-технічний коледж, після чого працював комірником в одній із дистриб’юторських фірм міста. Був призваний на строкову службу в жовтні 2021 року.

Мотиви Рябчука поки що невідомі.

На відео з камер спостереження можна побачити, як нацгвардієць у кімнаті зберігання зброї та поруч із нею розстріляв кількох осіб, двічі чи тричі повертаючись до шафи по новий магазин до АК, щоб перезарядити автомат. Перш ніж утекти, він набрав у рюкзак ще магазинів із набоями.

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