У мережу “злили” відеозізнання стрільця Рябчука

Скріншот із відео

У мережі показали відеозізнання стрільця з Дніпра Артемія Рябчука. З його слів, першими він застрелив солдата строковика та військовослужбовця за контрактом. Після чого взяв боєприпаси та почав вибиратися з території заводу.

Відео із зізнанням затриманого злили у соцмережі приблизно опівдні у четвер, 27 січня.

Зловмисник розповів, що в момент убивства у збройовій кімнаті перебував ще один солдат, але йому вдалося втекти.

“Я сиджу в тривожній групі, тривожна група у нас має автомат. Автомат охороняється в ставниці. Ставниця – це скринька така, яка замикається металевим ключем. Я беру автомат, у нас підсумки є такі, бежевого кольору, там два магазини по 10 набоїв. Я споряджаю перший магазин і стріляю по тих двох, які перебувають у КЗЗ (збройова кімната, – Н). Там було два строковики і один контрактник, і один строковик примудрився втекти”, – розповідає Рябчук.

Стрілець також розповів, що просив робітницю заводу відчинити двері, щоб він зміг вибратися із приміщення. Жінка йому відмовила, після чого солдат вистрілив у неї.

“Я знаю, що ІТЗО зв’язується з частиною кожні 30 хвилин для доповіді обстановки. Я щоб вона не довго жила, пальнув по ній. Після чого у відчинений сейф заходжу, забираю всі ріжки, які зміг закинути в ранець. Жінка мене не випускала (з будівлі заводоуправління, – ред) я говорю: відчиніть, треба терміново вийти. Я вистрілив їй у голову. Після чого я відчинив одні з дверей виходу і почав палити по дверному замку, сподіваючись, що можна буде пройти туди. У мене нічого не вийшло”, – каже затриманий.

Також він зазначив, що гуляв зі зброєю житловими районами і шукав, де сховатися. Але зрештою спіймав попутку і виїхав за місто. Крім того, зловмисник розповів, що залишив частину боєприпасів у занедбаній будівлі.

“Я блукав заводом, знайшов місце, через яке я зможу перестрибнути, перерізав дріт, перестрибнув через огорожу. Після чого вийшов за територію заводу, почав петляти по житлових районах, шукати, так би мовити, притулок. Потім вийшов на трасу і зловив там машину. За кермом була жінка, і вона мене підкинула до лівого берега. Після чого я пішов куди очі дивляться. Там будівля занедбана є, там, до речі, залишив ріжки”, – зізнався стрілець.

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Як інформувала “Новинарня“, в Дніпрі солдат-строковик Національної гвардії України Артем Рябчук розстріляв караул військовослужбовців Національної гвардії – п’ятеро людей загинули і ще п’ятеро отримали поранення.

Інцидент стався 27 січня о 03 год. 40 хв на території Південного машинобудівного заводу “Южмаш”. Під час видачі зброї солдат із невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік.

Правоохоронці затримали Рябчука о 9:30 у місті Підгородне на Дніпропетровщині.

Він із села Броска Ізмаїльського району Одеської області. Виховувався без батька, має матір і сестру. Закінчив Ізмаїльський аграрно-технічний коледж, після чого працював комірником в одній із дистриб’юторських фірм міста. Був призваний на строкову службу в жовтні 2021 року.

Мотиви Рябчука поки що невідомі.

На відео з камер спостереження можна побачити, як нацгвардієць у кімнаті зберігання зброї та поруч із нею розстріляв кількох осіб, двічі чи тричі повертаючись до шафи по новий магазин до АК, щоб перезарядити автомат. Перш ніж утекти, він набрав у рюкзак ще магазинів із набоями.

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