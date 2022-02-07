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Стрілянина в Дніпрі на “Південмаші”: поранених нацгвардійців виписують з лікарні

07/02/2022 19:56

Чоловіків-нацгвардійців, поранених строковиком Артемієм Рябчуком, готують на виписку з лікарні у Дніпрі.

Про це повідомив медичний директор лікарні імені Мечникова Сергій Риженко в понеділок, 7 лютого.

Він також розповів про стан 22-річної військової Жанни, яка зазнала найтяжчих поранень під час стрілянини на території заводу “Південмаш”. У неї влучили три кулі, найскладніше поранення – у живіт.

Як повідомив Сергій Риженко, для хірургічного втручання у дівчини було багато ризиків – низький гемоглобін, розбитий кишківник, розтрощені хребці, але її вже двічі прооперували. Загрози життю дівчини немає, попереду у неї ще лікування і реабілітація.

“Зараз Жанна вже хоче вставати з ліжка і бігти – бігти займатися спортом, особистим життям… Я хочу сказати слова подяки всім нашим лікарям, медсестрам за те, що ця дівчинка отримала шанс жити”, – сказав Сергій Риженко.

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Передісторія

27 січня в Дніпрі солдат-строковик Національної гвардії України Артем Рябчук розстріляв караул військовослужбовців Національної гвардії – п’ятеро людей загинули і ще п’ятеро отримали поранення.
Серед загиблих – чотири військові НГУ та жінка з охорони. Двоє поранених у дуже важкому стані.

Інцидент стався о 03 год. 40 хв на території Південного машинобудівного заводу “Південмаш”, який охороняє НГУ. Під час видачі зброї солдат пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії, після чого зі зброєю втік.

Правоохоронці затримали Рябчука о 9:30 у місті Підгородне на Дніпропетровщині.

За даними ДБР, він сам здався поліції, перед тим зателефонувавши з телефона випадкової жінки.

У ЗМІ потрапило відео опитування затриманого поліцією одразу після затримання, на яких Рябчук спокійно розповідає про послідовність своїх дій.

Мотиви вчинку Рябчука невідомі.
На відео з камер спостереження можна побачити, як нацгвардієць у кімнаті зберігання зброї та поруч із нею розстріляв кількох осіб, двічі чи тричі повертаючись до шафи по новий магазин до АК, щоб перезарядити автомат. Перш ніж утекти, він набрав у рюкзак ще ріжків із набоями.

Строковику повідомили про підозру за кількома статтями. Крім умисного вбивства (стаття 115 Кримінального кодексу України), його також підозрюють у дезертирстві (стаття 408 ККУ) та викраденні зброї військовослужбовцем (стаття 410 ККУ).

Вдень 27 січня командувач Національної гвардії генерал-полковник Микола Балан подав рапорт про звільнення з посади, президент його задовольнив.

Артемій Рябчук – 2001 р.н., із села Броска Ізмаїльського району Одеської області. Із родини протестантів. Батько помер, має матір і сестру. Закінчив Ізмаїльський аграрно-технічний коледж, після чого працював комірником в одній із дистриб’юторських фірм міста. Був призваний на строкову службу в жовтні 2021 року.

Депутатка Юлія Яцик розповіла, що, за попередньою інформацією, два місяці тому Рябчук попередив бійку між солдатами і повідомив про інцидент керівництво. Останні не вжили заходів, визнали його “стукачем” і почали з нього знущатися.
Командування Національної гвардії підтвердило, що Рябчук намагався завадити бійці колег й повідомив про це керівництво.

Колишня військовослужбовиця НГУ Олена Липовенко розповіла, що солдати військової частини, де служив Рябчук, неодноразово стискалися з неправомірними діями з боку командування, а деякі закінчували життя нібито самогубством.

Водночас однокласниця Рябчука з Одещини повідомила в соцмережі, що в школі хлопець сам займався булінгом щодо інших.

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