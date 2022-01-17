Порошенко анонсував переговори щодо обʼєднання всіх політсил у єдину опозицію

Петро Порошенко

Пʼятий президент, лідер партії “Європейська солідарність” Петро Порошенко повідомив про ведення переговорів щодо обʼєднання українських політичних сил у єдину демократичну опозицію.

Перемовини веде особисто він та очільник виборчого штабу “Євросолідарності” Олександр Турчинов.

Про це Порошенко повідомив у інтервʼю виданню “Лівий берег” напередодні вильоту з Варшави до України.

“Я вважаю, що демократична опозиція, до якої я також відношу і Юлію Володимирівну, має в умовах високого ризику російської агресії обʼєднатись і скоординувати свої зусилля. Я зі свого боку, і Олександр Валентинович Турчинов, наскільки мені відомо, веде дуже активні переговори про обʼєднання всіх політичних сил у єдину демократичну опозицію”, – пояснив народний депутат.

Він додав, що “лідером опозиції” назвав себе не сам.

“Є заява Міжнародного демократичного союзу, де написано про переслідування “лідера опозиції”. Ще була заява Європейської народної партії. Я лише їх дослівно цитую”, – зазначив він.

На зауваження щодо перебігу справи проти Юлії Тимошенко, яка піддалася кримінальним переслідуванням у часи президентства Віктора Януковича і вийшла на волю тільки після його втечі, Порошенко заявив:

“Перше – я не сяду. Друге – я не дозволю себе посадити. Я – не Тимошенко”.

Водночас, він каже, що готовий до запобіжного заходу у вигляді арешту із заставою.

“Я ще виберу. Може, й за ґратами, якщо відбуватиметься таке свавілля… Як сказав класик: “Хай сильніше гримне буря”, – додав політик.

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Як відомо, Петро Порошенко має повернутися в Україну 17 січня о 9:10 рейсом із Варшави. На цей час його прибічники скликають масову акцію в аеропорту “Жуляни”, щоб підтримати експрезидента. Здогадно, його можуть затримати в аеропорту.

На 11:00 Печерський суд Києва призначив засідання, на якому Порошенкові обиратимуть запобіжний захід у справі про державну зраду. ДБР сподівається на обрання запобіжного заходу Порошенку в день його повернення. Раніше повідомляли, що це може бути застава в розмірі мільярд гривень.

Передісторія

Нагадаємо, за версією Державного бюро розслідувань, у 2014-2015 роках тодішня влада України перерахувала щонайменше 200 млн гривень за вугілля з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, не рахуючи коштів, сплачених у готівковій формі, із запланованих більше ніж 3,16 млрд гривень.

Фігурантами справи є ексміністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин, а також один із лідерів “Опозиційної платформи – За життя” Віктор Медведчук та бізнесмен Сергій Кузяра.

Медведчука підозрюють за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України, Демчишина – за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України, Кузяру – за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України.

20 грудня в цій справі повідомили підозру п’ятому президентові Петру Порошенку, який буцімто також стояв за цією схемою і віддав перевагу вугіллю з ОРДЛО замість південноафриканського.

Того ж дня Порошенко вилетів з України в Стамбул, а далі до Польщі, заявивши нібито про свої плани зустрічатися із закордонними політиками.

6 січня Перчерський райсуд Києва наклав арешт на майно Порошенка.

Згодом стало відомо, що п’ятий президент прилетить в Україну 17 січня.

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