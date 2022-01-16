Експерти, інтелектуали й дисиденти підписали заяву проти переслідування Порошенка

Виступ Петра Порошенка перед своїми прихильниками, квітень 2019 року. Архівне фото

Група представників незалежних експертних кіл та інтелектуальних спільнот України, серед яких дисиденти радянських часів, висловилася на підтримку Петра Порошенка на тлі його кримінального переслідування Петра Порошенка.

Текст відозви поширили в соцмережах 16 січня – напередодні повернення та можливого затримання п’ятого президента за обвинуваченням у державній зраді.

“Не перебираючи на себе права на надання юридичної чи моральної оцінки, водночас вважаємо за абсолютно необхідне звернути увагу політичних еліт та широких верств громадськості на стратегічний аспект цієї справи.

Сьогодні Україна переживає масштабну комплексну кризу. Ми маємо найбільший рівень загроз національній безпеці, починаючи з 2014 року. Велике угруповання російських військ скупчено біля наших кордонів у бойовій готовності. Увага всього світу прикута до загрози масштабного російського вторгнення в Україну. Рівень міжнародної напруги є найбільшим з часів Холодної війни. Країні загрожує глибока енергетична криза. Все це відбувається на тлі незгасної епідемії коронавірусу та занадто повільного економічного відновлення. Рівень довіри громадян до багатьох базових державних інституцій сягає історичного мінімуму.

На цьому загрозливому тлі керівна політична сила вдається до недалекоглядних кроків, які суттєво збільшують стратегічні ризики для країни, відкидаючи віковічну істину потреби у національному єднанні перед обличчям агресора та в умовах кризи.

В нинішніх умовах Україну може врятувати лише внутрішньополітична єдність, коли всі громадяни, незалежно від ідеологічних та політичних уподобань, згуртуються, щоб вистояти у масштабній кризі. Всі політичні еліти мусять співпрацювати, забувши про суперечності та взаємні образи, задля згуртування суспільства та зменшення ризиків і загроз, що нависли над країною. Прийде мирна доба перемоги, і суспільство допоможе його очільникам не забути своїх героїв і зрадників. До перемоги можна дістатися лише разом. А в гіршому випадку українським політикам просто не буде що ділити.

Дії нинішньої української влади, що безпосередньо спрямовані на розкол суспільства та збільшення температури внутрішнього політичного протистояння, можуть мати надзвичайно руйнівний характер для української державності.

Ми закликаємо Президента України Володимира Зеленського припинити розколювати українське суспільство у цей ризикований час, а всіх політиків та громадян співпрацювати задля національного єднання, збільшення стійкості України, протистояння загрозам та подолання кризи”, сказано в заяві.

Підписи:

Євген Бистрицький, філософ, Виборча рада UA

Ігор Коліушко, голова правління Центру політико-правових реформ

Петро Бурковський, аналітик Фонду “Демократичні ініціативи” ім. Ілька Кучеріва

Володимир Кіпень, голова Донецького Інституту соціальних досліджень і політичного аналізу

Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи

Андрій Длігач, доктор економічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Анатолій Негрійко, доктор фізико-математичних наук, член-кореспондент НАН України

Юлія Кириченко, членкиня правління Центру політико-правових реформ, співголова ради “Реанімаційного пакету реформ”

Остап Стасів, голова ГО “Відкритий університет майдану” (ВУМ)

Йосиф Зісельс, співпрезидент Вааду України, учасник Ініціативної групи “Першого грудня”

Євген Захаров, директор Харківської правозахисної групи, учасник Ініціативної групи “Першого грудня”

Мирослав Маринович, проректор Українського католицького університету, учасник Ініціативної групи “Першого грудня”

Михайло Гончар, радник секретаря РНБО в 1996-2000 рр.

Олексій Гарань, доктор історичних наук, професор політології Національного університету “Києво-Могилянська академія”

та інші.

Як відомо, Петро Порошенко має повернутися в Україну 17 січня о 9:10 рейсом із Варшави. На цей час його прибічники скликають масову акцію в аеропорту “Жуляни”, щоб підтримати експрезидента. Здогадно, його можуть затримати в аеропорту.

На 11:00 Печерський суд Києва призначив засідання, на якому Порошенкові обиратимуть запобіжний захід у справі про державну зраду. ДБР сподівається на обрання запобіжного заходу Порошенку в день його повернення. Раніше повідомляли, що це може бути застава в розмірі мільярд гривень.

Передісторія

Нагадаємо, за версією Державного бюро розслідувань, у 2014-2015 роках тодішня влада України перерахувала щонайменше 200 млн гривень за вугілля з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, не рахуючи коштів, сплачених у готівковій формі, із запланованих більше ніж 3,16 млрд гривень.

Фігурантами справи є ексміністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин, а також один із лідерів “Опозиційної платформи – За життя” Віктор Медведчук та бізнесмен Сергій Кузяра.

Медведчука підозрюють за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України, Демчишина – за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України, Кузяру – за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України.

20 грудня в цій справі повідомили підозру п’ятому президентові Петру Порошенку, який буцімто також стояв за цією схемою і віддав перевагу вугіллю з ОРДЛО замість південноафриканського.

Того ж дня Порошенко вилетів з України в Стамбул, а далі до Польщі, заявивши нібито про свої плани зустрічатися із закордонними політиками.

6 січня Перчерський райсуд Києва наклав арешт на майно Порошенка.

Згодом стало відомо, що п’ятий президент прилетить в Україну 17 січня.

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