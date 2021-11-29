Кулеба заявив, що рішення про вторгнення РФ в Україну лежить в Кремлі “на столі”

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що Росія розглядає можливість вторгнення в Україну, хоча свідчень про те, що таке рішення вже ухвалене, наразі немає.

Про це інформує пресслужба МЗС із посиланням на інтерв’ю Кулеби латиському порталу новин “Delfi”.

“Безумовно, Росія розглядає вторгнення у якості однієї з альтернатив. Немає свідчень, що рішення про її реалізацію вже ухвалене в Москві, але такий варіант перебуває у них “на столі””.

За словами міністра, якщо дивитися на дії Росії комплексно, “в більш широкому контексті”, то “ситуація виглядає дуже похмуро”.

Він пояснив, що, по-перше, є потужна російська військова присутність вздовж українського кордону.

По-друге, наразі ТКГ заблокована, Нормандський формат нормально не функціонує, оскільки Росія відмовляється проводити його саміт чи міністерську зустріч.

По-третє, Росія не допускає Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні на непідконтрольну Києву територію.

По-четверте, є ситуація в Білорусі, яка стає джерелом нестабільності і загрози для сусідів. Для України це означає значне розтягування ресурсів для захисту кордону з Білоруссю, відволікання сили і уваги.

Ще одним елементом є газова криза, тиск Росії на енергоринок і зусилля щодо завершення сертифікації газопроводу “Північний потік-2”.

Кулеба зазначив, що сьогодні Україна та її партнери працюють над тим, щоб знеохотити Росію від вибору на користь вторгнення. Глава МЗС переконаний, що цього можна досягти “лише потужною політикою стримування”.

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Як інформувала “Новинарня“, наприкінці жовтня американські ЗМІ, зокрема The Washington Post i Politico, оприлюднили дані, що свідчать про концентрацію Росією військ та військової техніки біля кордонів з Україною. Крім того, супутникові знімки, зроблені Maxar Technologies, продемонстрували накопичення російських військ та озброєнь біля міста Єльня у Смоленській області.

Цю інформацію спершу заперечили в ГУР Міноборони та РНБО України, зазначивши, що це “свідома дезінформація”. Українські силовики дали зрозуміти, що йдеться про звичну присутність російських військ неподалік кордонів України.

При цьому 6 жовтня речник Пентагону офіційно підтвердив “незвичайну” концентрацію військ РФ біля кордону України.

Речник Кремля Дмитро Пєсков називав “безпідставним нагнітанням напруженості” інформацію у західних ЗМІ про “плани РФ щодо вторгнення на територію України” та заявляв, що це “внутрішня справа Росії”.

Міністр оборони України Олексій Резніков у США 19 листопада заявив, що не вірить у “великий наступ Росії”.

Однак 21 листопада вийшло інтерв’ю начальник ГУР МОУ Кирила Буданова, який наголосив, що Росія сконцентрувала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів з Україною, а масштабне вторгнення з трьох напрямків готується на січень-лютий 2022 року.

Концентрація військ РФ біля північного і східного кордонів України з політичною метою спостерігалася також навесні 2021 року.

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