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Канада планує посилити військову допомогу Україні

25/11/2021 10:07

Канада розглядає можливість посилення своєї військової місії в Україні на тлі повідомлень про накопичення Російською Федерацією військ на кордоні з нашою державою.

Про це інформує видання The Globe and Mail із посиланням на власні джерела.

Новопризначена міністерка оборони Аніта Ананд розглядає можливість надання сотень додаткових військовослужбовців для підтримки канадських солдатів, які вже перебувають в Україні на навчальній місії.

Інші варіанти, які розглядаються, включають переміщення військового корабля в Чорне море або передислокацію деяких винищувачів CF-18, які зараз базуються в Румунії.

Як інформувала “Новинарня“, наприкінці жовтня американські ЗМІ, зокрема The Washington Post i Politico, оприлюднили дані, що свідчать про концентрацію Росією військ та військової техніки біля кордонів з Україною. Крім того, супутникові знімки, зроблені Maxar Technologies, продемонстрували накопичення російських військ та озброєнь біля міста Єльня у Смоленській області.
Цю інформацію спершу заперечили в ГУР Міноборони та РНБО України, зазначивши, що це “свідома дезінформація”. Українські силовики дали зрозуміти, що йдеться про звичну присутність російських військ неподалік кордонів України.
При цьому 6 жовтня речник Пентагону офіційно підтвердив “незвичайну” концентрацію військ РФ біля кордону України.
Речник Кремля Дмитро Пєсков називав “безпідставним нагнітанням напруженості” інформацію у західних ЗМІ про “плани РФ щодо вторгнення на територію України” та заявляв, що це “внутрішня справа Росії”.
Міністр оборони України Олексій Резніков у США 19 листопада заявив, що не вірить у “великий наступ Росії”.
Однак 21 листопада вийшло інтерв’ю начальник ГУР МОУ Кирила Буданова, який наголосив, що Росія сконцентрувала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів з Україною, а масштабне вторгнення з трьох напрямків готується на січень-лютий 2022 року.

Концентрація військ РФ біля північного і східного кордонів України з політичною метою спостерігалася також навесні 2021 року.

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