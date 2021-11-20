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Канада й Україна презентували проєкт спільного космодрому

20/11/2021 14:47

Україна й Канада анонсували початок будівництва космічного пускового майданчика в канадській провінції Нова Шотландія. Командному центру майбутнього космодрому буде присвоєно ім’я українського ракетника, колишнього керівника КБ “Південне” Олександра Дегтярьова.

Про це ввечері 19 листопада повідомив голова Державного космічного агентства України Володимир Тафтай.

Презентація проєкту та урочиста церемонія з цієї нагоди відбулися в канадському місті Галіфакс.

Проєкт передбачає створення на атлантичному узбережжі Нової Шотландії комерційного космодрому для ракети-носія “Циклон-4М” розробки та виробництва українських держпідприємств “КБ “Південне” та “ВО “Південний машинобудівний завод”. Реалізовуватиме його канадська компанія Maritime Launch Services Ltd (MLS).

У церемонії представлення проєкту взяли участь голова ДКАУ Володимир Тафтай, міністр інновацій, науки та промисловості Канади Франсуа-Філліп Шампань, члена парламенту Канади Шон Фрейзер, президентка Канадського космічного агентства Ліса Кемпбелл, міністр економічного розвитку провінції Нова Шотландія Сьюзан Коркум-Грік та інші.

Володимир Тафтай у своїй промові наголосив на важливості проекту не тільки для розвитку космічної співпраці України та Канади, але і для подальшого зміцнення традиційно дружніх та партнерських відносин між двома державами загалом.

Зазначається, що напередодні космічні агентства України та Канади підписали спільну заяву щодо відзначення партнерства українських підприємств КБ “Південне” і ВО “Південмаш” із Maritime Launch Services.

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Україна

Канада й Україна презентували проєкт спільного космодрому

Україна й Канада анонсували початок будівництва космічного пускового майданчика в канадській провінції Нова Шотландія. Командному центру майбутнього космодрому буде присвоєно ім’я українського ракетника, колишнього керівника КБ “Південне” Олександра Дегтярьова....

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