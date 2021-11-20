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Данілов та представники МОУ й ОП беруть участь у безпековому форумі в Галіфаксі

20/11/2021 12:02

Секретар РНБО України Олексій Данілов бере участь у роботі безпекового форуму в Галіфаксі (Канада), де зокрема проводить двосторонні зустрічі.

Про це вранці 29 листопада повідомила пресслужба Радбезу.

“Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов на чолі української делегації бере участь у роботі Галіфакського безпекового форуму (Канада). У рамках роботи форуму секретар РНБОУ (…), заступник керівника офісу президента України Роман Машовець та заступник міністра оборони України Анатолій Петренко обговорили безпекову ситуацію навколо українських кордонів з міністеркою національної оборони Канади Анітою Ананд”, – зазначено в повідомленні.

Відомо, що секретар РНБО України візьме участь в одній із сесій у рамках форуму, який триватиме 19-21 листопада та “обміняється думками щодо безпекової ситуації в Україні і світі з керівниками безпекових органів країн-учасниць форуму”.

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