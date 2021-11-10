“Візьміть по два-три біженця собі додому”: Данілов жорстко відповів фракції Бундестагу на пропозицію відправити мігрантів до України

Олексій Данілов. Фото: Радіо Свобода

Секретар РНБО Олексій Данілов запропонував соціал-демократам із Німеччини забрати собі нелегальних мігрантів, які перебувають на білорусько-польському кордоні.

На брифінгу за підсумками засідання РНБО в середу, 10 листопада, Данілов прокоментував заяву німецького парламентаря Нільса Шмідта про те, що нелегальних мігрантів з кордоні Білорусі необхідно помістити в Україну.

“У нас на засіданні РНБО це питання ми розглядали – цю заяву пана Шміда. У нас є пропозиція соціал-демократам у Німеччині взяти їх (біженців у Білорусі – Н.) собі додому по два, по три, по п’ять. Якщо мало місця, то в Бундестазі – в них там є кабінети. Хай беруть їх до себе, і хай вони там собі знаходяться. З якого переляку ми маємо брати їх до себе, якщо німці мають про них піклуватися? Дуже дивно, коли німці починають нам розповідати, що нам з цього приводу робити”, – сказав Данілов.

Данілов також наголосив, що заява Шмідта обговорювалася на сьогоднішньому засіданні РНБО.

Читайте також:

У Бундестазі пропонують направити мігрантів із Білорусі в Україну