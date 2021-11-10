СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3130772 +23283
Летальні випадки:
74205 +815
Одужали:
2553842 +16277
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 14999766 (+69627). Оновлено: 08:30 10.11.2021
Home / Україна / “Візьміть по два-три біженця собі додому”: Данілов жорстко відповів фракції Бундестагу на пропозицію відправити мігрантів до України

“Візьміть по два-три біженця собі додому”: Данілов жорстко відповів фракції Бундестагу на пропозицію відправити мігрантів до України

10/11/2021 17:18

Секретар РНБО Олексій Данілов запропонував соціал-демократам із Німеччини забрати собі нелегальних мігрантів, які перебувають на білорусько-польському кордоні.

На брифінгу за підсумками засідання РНБО в середу, 10 листопада, Данілов прокоментував заяву німецького парламентаря Нільса Шмідта про те, що нелегальних мігрантів з кордоні Білорусі необхідно помістити в Україну.

“У нас на засіданні РНБО це питання ми розглядали – цю заяву пана Шміда. У нас є пропозиція соціал-демократам у Німеччині взяти їх (біженців у Білорусі – Н.) собі додому по два, по три, по п’ять. Якщо мало місця, то в Бундестазі – в них там є кабінети. Хай беруть їх до себе, і хай вони там собі знаходяться. З якого переляку ми маємо брати їх до себе, якщо німці мають про них піклуватися? Дуже дивно, коли німці починають нам розповідати, що нам з цього приводу робити”, – сказав Данілов.

Данілов також наголосив, що заява Шмідта обговорювалася на сьогоднішньому засіданні РНБО.

Читайте також:
У Бундестазі пропонують направити мігрантів із Білорусі в Україну

Унікальних переглядів: 144
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Суд обрав запобіжний ексочільнику “Ізоляції” Куликовському

Суд арештував на два місяці без права застави затриманого напередодні ексочільника тюрми донецьких бойовиків “Ізоляція” Дениса “Палича” Куликовського. Таке рішення ухвалив у середу, 10 листопада, Приморський районний суд Маріуполя....

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse