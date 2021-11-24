На кордоні з Білоруссю розпочалася українська спецоперація “Полісся”

Фото: пресслужба ДПСУ

На кордоні з Республікою Білорусь розпочалася спільна спеціальна прикордонна операція “Полісся”.

Про це в середу, 24 листопада, інформує Державна прикордонна служба України.

Спецоперацію координує Держприкордонслужба, вона проводиться спільно з Національною гвардією, поліцією, Збройними силами та іншими задіяними резервами.

Це подальші заходи для нарощення охорони та захисту українського кордону з метою недопущення міграційної кризи та протидії протиправній діяльності.

За словами першого заступника голови Державної прикордонної служби України Володимира Нікіфоренка, зараз на українсько-білоруському кордоні зберігається загроза поширення міграційної кризи та ймовірність перенаправлення потоків мігрантів до України і тому правоохоронні органи спільними зусиллями вживають заходів з нарощення системи охорони кордону на цій ділянці.

“Для подальшого реагування на можливе ускладнення ситуації спільно з взаємодіючими державними структурами узгоджено проведення спільної спеціальної прикордонної операції та опрацьовано відповідний план. І вчора ввечері вона офіційно розпочалася”, – заявив Нікіфоренко.

Перший заступник голови ДПСУ додав, що її головне завдання – не допустити перетину нелегальними мігрантами державного кордону та потрапляння їх в Україну, і для цього забезпечується координація дій усіх задіяних сил.

Для керівництва операцією та оперативного обміну інформацією організовано роботу Міжвідомчих координаційних штабів на центральному та обласних рівнях, на тактичному (районному) рівні утворено координаційні групи управління.

Контроль за режимом державного кордону здійснюватиметься збільшеними прикордонними нарядами з одночасним нарощуванням сил та засобів на можливих напрямках спроб прориву груп незаконних мігрантів.

В охороні кордону застосовуватиметься для патрулювання і моніторингу авіація, безпілотні авіаційні комплекси, а також технічні засоби спостереження.

Окрім цього, передбачене посилення прикордонного режиму вздовж українсько-білоруської ділянки державного кордону.

У межах контрольованих прикордонних районів відбуватимуться виставлення контрольних постів на автомобільних дорогах та патрулювання основних шляхів, що прямують до державного кордону, перевірки автобусних та залізничних станцій, проведення превентивних заходів в населених пунктах прикордоння.

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Як повідомляла “Новинарня“, тисячі людей, переважно з Близького Сходу та Азії, останнім часом намагаються перетнути кордон Польщі. Із серпня польські прикордонники запобігли близько 35 тисячам спроб незаконного перетину кордону з території Білорусі мігрантами.

Країни Євросоюзу звинувачують уряд Білорусі в тому, що він сприяє незаконній міграції, бо хоче помститися за санкції ЄС проти білоруського режиму. Очевидно, що штучну міграційну кризу через Білорусь підсилює також Росія.

Від 2 вересня у зв’язку з міграційним тиском режиму Лукашенка у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах Польщі був введений надзвичайний стан.

Польська влада мобілізувала до кордону додаткові підрозділи військових, тероборони та ін. Відтак польський кордон захищають близько 20 тисяч військових, прикордонників та поліцейських.

5 листопада в Міністерстві оборони Польщі заявили про черговий інцидент на кордоні з Білоруссю, коли білоруський військовослужбовець намагався вистрілити у польських жовнірів.

Надалі криза лише посилилася – білоруська влада спрямувала до польського кордону тисячі нелегальних мігрантів. Вони розташувалися в таборах біля кордону.

Уранці 10 листопада дві великі групи нелегальних мігрантів прорвалися із території Білорусі до Польщі. Частину цих людей польські сили безпеки повернули до лінії кордону. Згодом було ще кілька спроб силового прориву. Нелегалам допомагали військові РБ – вони демонтують загорожі тощо. Мігранти застосували проти польських прикордонників сльозогінний газ. При цьому російські й білоруські ЗМІ нагнітають пропагандистську істерику.

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