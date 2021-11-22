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Лукашенко заявив, що закриє кордон і “полякам доведеться їхати через Донбас”

22/11/2021 12:26

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що закриє кордони держави, і громадянам Польщі доведеться їздити на схід через зону бойових дій на Донбасі.

Про це в понеділок, 22 листопада, інформує агентство БЕЛТА.

Свої погрози диктатор озвучив у відповідь на заяву Польщі про закриття кордону з Білоруссю.

“Ви, мабуть, чули, що лунають постійно погрози з боку цих диких політиків та керманичів Польщі: кордон закриємо і т.д. (…) Я можу сказати тільки одне: закриють – будь ласка. (…) Але спочатку треба подумати, як вони будуть спілкуватися з Росією, Китаєм, взагалі зі сходом. Поїдуть через Донбас. А там хлопці різкі. Вони їх швидко приструнять”, – заявив Лукашенко.

Після цього диктатор виправив себе та сказав, що він говорив “образно”.

“Їх там ніхто не чекає. Там у Росії закритий кордон з Україною”, – заявив він.

Також під час цього виступу самопроголошений президент Білорусі заявив, що президент Польщі Анджей Дуда “прийшов до влади завдяки американцям”, після того, як вони “сфальсифікували вибори”.

На думку Лукашенка, лише це врятувало Польщу від “бійні” та подій “гірше, ніж у Білорусі в 2020-му році”.

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Як повідомляла “Новинарня“, тисячі нелегалів, переважно з Близького Сходу та Азії, останнім часом намагаються перетнути кордон Польщі. Із серпня польські прикордонники запобігли близько 35 тисячам спроб незаконного перетину кордону з території Білорусі мігрантами.
Країни Євросоюзу звинувачують уряд Білорусі в тому, що він сприяє незаконній міграції, бо хоче помститися за санкції ЄС проти білоруського режиму. Очевидно, що штучну міграційну кризу через Білорусь підсилює також Росія.

Від 2 вересня у зв’язку з міграційним тиском режиму Лукашенка у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах Польщі був введений надзвичайний стан.
Польська влада мобілізувала до кордону додаткові підрозділи військових, тероборони та ін. Відтак польський кордон захищають близько 20 тисяч військових, прикордонників та поліцейських.
5 листопада в Міністерстві оборони Польщі заявили про черговий інцидент на кордоні з Білоруссю, коли білоруський військовослужбовець намагався вистрілити у польських жовнірів.
Надалі криза лише посилилася – білоруська влада спрямувала до польського кордону тисячі нелегальних мігрантів. Вони розташувалися в таборах біля кордону.

Уранці 10 листопада дві великі групи нелегальних мігрантів прорвалися із території Білорусі до Польщі. Частину цих людей польські сили безпеки повернули до лінії кордону. Згодом було ще кілька спроб силового прориву. Нелегалам допомагали військові РБ – вони демонтують загорожі тощо. Мігранти застосували проти польських прикордонників сльозогінний газ. При цьому російські й білоруські ЗМІ нагнітають пропагандистську істерику.

12 листопада Росія перекинула на захід Білорусі, в Гродненську область, батальйонну тактичну групу. При десантуванні два бійці з РФ загинули.
Водночас Велика Британія заявила, що надасть Польщі допомогу своїм підрозділом інженерних військ.

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький попередив Україну про ризики через міграційну кризу.
Він звинуватив Білорусь у державному тероризмі, коли нові групи мігрантів намагалися порушити спільний кордон двох держав.

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