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Кидали каміння і засліплювали лазерами: велика група мігрантів проривалась через кордон Польщі. ВІДЕО

22/11/2021 11:23

Група з близько 150 агресивно налаштованих іноземців на  польському кордоні намагалася прорватися на територію держави поблизу села Дубичі Церковні.

Як передає “Новинарня“, про це інформує пресслужба Прикордонної служби РП.

“21 листопада на охоронюваній ділянці у районі Дубичі Церковні близько 150 агресивних іноземців намагалися проникнути на територію Польщі. Атаку на польському кордоні контролювали білоруські служби“, – йдеться у повідомленні.

“Атака почалася із закидання камінням польських постів. Потім було засліплення ліхтариками та лазерами, через огорожу з колючого дроту перекинули дерев’яний місток, і таким чином мігранти почали намагатися прорватися”, – сказала речниця прикордонної служби Анна Михальська.

За її словами, до Польщі проникли 70 людей. Їх затримали, поінформували про обов’язок залишити територію Польщі та доставили до кордону. В інциденті ніхто не постраждав, пише RMF 24.

Загалом за останню добу прикордонники зафіксували 346 спроб незаконного перетину кордону з Білоруссю до Польщі. За пособництво було затримано троє осіб: двоє громадян Сирії і один – Грузії.

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Як повідомляла “Новинарня“, тисячі нелегалів, переважно з Близького Сходу та Азії, останнім часом намагаються перетнути кордон Польщі. Із серпня польські прикордонники запобігли близько 35 тисячам спроб незаконного перетину кордону з території Білорусі мігрантами.
Країни Євросоюзу звинувачують уряд Білорусі в тому, що він сприяє незаконній міграції, бо хоче помститися за санкції ЄС проти білоруського режиму. Очевидно, що штучну міграційну кризу через Білорусь підсилює також Росія.

Від 2 вересня у зв’язку з міграційним тиском режиму Лукашенка у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах Польщі був введений надзвичайний стан.
Польська влада мобілізувала до кордону додаткові підрозділи військових, тероборони та ін. Відтак польський кордон захищають близько 20 тисяч військових, прикордонників та поліцейських.
5 листопада в Міністерстві оборони Польщі заявили про черговий інцидент на кордоні з Білоруссю, коли білоруський військовослужбовець намагався вистрілити у польських жовнірів.
Надалі криза лише посилилася – білоруська влада спрямувала до польського кордону тисячі нелегальних мігрантів. Вони розташувалися в таборах біля кордону.

Уранці 10 листопада дві великі групи нелегальних мігрантів прорвалися із території Білорусі до Польщі. Частину цих людей польські сили безпеки повернули до лінії кордону. Згодом було ще кілька спроб силового прориву. Нелегалам допомагали військові РБ – вони демонтують загорожі тощо. Мігранти застосували проти польських прикордонників сльозогінний газ. При цьому російські й білоруські ЗМІ нагнітають пропагандистську істерику.

12 листопада Росія перекинула на захід Білорусі, в Гродненську область, батальйонну тактичну групу. При десантуванні два бійці з РФ загинули.
Водночас Велика Британія заявила, що надасть Польщі допомогу своїм підрозділом інженерних військ.

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький попередив Україну про ризики через міграційну кризу.
Він звинуватив Білорусь у державному тероризмі, коли нові групи мігрантів намагалися порушити спільний кордон двох держав.

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