СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3217639 +14490
Летальні випадки:
76705 +403
Одужали:
2631240 +11146
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 15225531 (+36308). Оновлено: 08:30 14.11.2021
Home / Війна / На кордоні з Білоруссю загинув польський військовий

На кордоні з Білоруссю загинув польський військовий

14/11/2021 10:13

Неподалік від кордону з Білоруссю внаслідок нещасного випадку загинув військовослужбовець збройних сил Польщі (ймовірно, випадковий “самостріл”).

Про смерть бійця повідомив речник міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жарин.

“Дуже сумна новина. Солдат 11-ї Любуської танкової кавалерійської дивізії помер під час виконання службових обов’язків”, — написав Жарин увечері 13 листопада, поширивши пресреліз дивізії.

Як інформує командування 17-ї Великопольської механізованої бригади, за попередніми висновками, смерть військового стала наслідком випадкового пострілу із бойової зброї. У трагічній події “не брали участі треті особи”.

“Жовнір ніс вартову службу, він не виконував завдання безпосередньо на польсько-білоруському кордоні. Його направили на прикордонну службу трохи більше тижня тому. З початку відрядження він не контактував із мігрантами“, – зазначили в бригаді.

Трагічний інцидент розслідує військова жандармерія у співпраці з прокуратурою Білостока.

Як повідомляла “Новинарня“, тисячі людей, переважно з Близького Сходу та Азії, останнім часом намагаються перетнути кордон Польщі.
Країни Євросоюзу звинувачують уряд Білорусі в тому, що він сприяє незаконній міграції, бо хоче помститися за санкції ЄС проти білоруського режиму. Очевидно, що штучну міграційну кризу через Білорусь підсилює також Росія.
Від 2 вересня у зв’язку з міграційним тиском режиму Лукашенка у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах Польщі був введений надзвичайний стан.

5 листопада в Міністерстві оборони Польщі заявили про черговий інцидент на кордоні з Білоруссю, коли білоруський військовослужбовець намагався вистрілити у польських жовнірів. Польська влада мобілізувала до кордону додаткові підрозділи військових, тероборони та ін.
Надалі криза лише посилилася – білоруська влада спрямувала до польського кордону тисячі нелегальних мігрантів. Вони розташувалися в таборах біля кордону.
Уранці 10 листопада дві великі групи нелегальних мігрантів прорвалися із території Білорусі до Польщі. Частину цих людей польські сили безпеки повернули до лінії кордону. Згодом було ще кілька спроб силового прориву. Нелегалам допомагали військові РБ – вони демонтують загорожі тощо. Мігранти застосували проти польських прикордонників сльозогінний газ. При цьому російські й білоруські ЗМІ нагнітають пропагандистську істерику.

12 листопада Росія перекинула на захід батальйонну тактичну групу. При десантуванні два бійці з РФ загинули.
Водночас Велика Британія заявила, що надасть Польщі допомогу своїм підрозділом інженерних військ.

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький попередив Україну про ризики через міграційну кризу.
Він звинуватив Білорусь у державному тероризмі, коли нові групи мігрантів намагалися порушити спільний кордон двох держав.

Читайте також:
 Лукашенко просить у Путіна “Іскандери” та говорить про можливу війну в Білорусі

Унікальних переглядів: 276
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

В Україні за добу суботи зафіксували 14,5 тис. нових хворих на “ковід”, померли – 403 людини

Коронавірус в Україні за днями – 2021 Infogram   За минулу добу, 13 листопада, в Україні зареєстрували 14 490 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Як передає “Новинарня“, такими є...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse