На кордоні з Білоруссю загинув польський військовий

Як повідомляла “Новинарня“, тисячі людей, переважно з Близького Сходу та Азії, останнім часом намагаються перетнути кордон Польщі.

Країни Євросоюзу звинувачують уряд Білорусі в тому, що він сприяє незаконній міграції, бо хоче помститися за санкції ЄС проти білоруського режиму. Очевидно, що штучну міграційну кризу через Білорусь підсилює також Росія.

Від 2 вересня у зв’язку з міграційним тиском режиму Лукашенка у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах Польщі був введений надзвичайний стан.

5 листопада в Міністерстві оборони Польщі заявили про черговий інцидент на кордоні з Білоруссю, коли білоруський військовослужбовець намагався вистрілити у польських жовнірів. Польська влада мобілізувала до кордону додаткові підрозділи військових, тероборони та ін.

Надалі криза лише посилилася – білоруська влада спрямувала до польського кордону тисячі нелегальних мігрантів. Вони розташувалися в таборах біля кордону.

Уранці 10 листопада дві великі групи нелегальних мігрантів прорвалися із території Білорусі до Польщі. Частину цих людей польські сили безпеки повернули до лінії кордону. Згодом було ще кілька спроб силового прориву. Нелегалам допомагали військові РБ – вони демонтують загорожі тощо. Мігранти застосували проти польських прикордонників сльозогінний газ. При цьому російські й білоруські ЗМІ нагнітають пропагандистську істерику.

12 листопада Росія перекинула на захід батальйонну тактичну групу. При десантуванні два бійці з РФ загинули.

Водночас Велика Британія заявила, що надасть Польщі допомогу своїм підрозділом інженерних військ.

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький попередив Україну про ризики через міграційну кризу.

Він звинуватив Білорусь у державному тероризмі, коли нові групи мігрантів намагалися порушити спільний кордон двох держав.