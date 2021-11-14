“Україна готується до різних сценаріїв”: секретар РНБОУ провів у Луцьку нараду з усіма силовиками й керівниками прикордонних регіонів

Олексій Данілов на нараді в Луцьку 14 листопада 2021. Фото: пресслужба РНБОУ

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов провів у Луцьку (Волинь) нараду з керівниками міністерств і відомств, правоохоронних органів і військових формувань, головами Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської та Чернігівської облдержадміністрацій “щодо додаткових заходів із забезпечення національних інтересів у сфері захисту державного кордону” на тлі штучної “міграційної кризи” в сусідній Білорусі.

Про це в неділю, 14 листопада, повідомила пресслужба РНБО.

Нарада відбулася без глави держави, але, як зазначається, “за дорученням президента України Володимира Зеленського”.

Секретар РНБО наголосив, що Україна готується до різних сценаріїв розвитку ситуації на польсько-білоруському кордоні.

Олексій Данілов також висловив переконання щодо необхідності створення міжвідомчої робочої групи із залученням усіх силових структур, органів місцевого самоврядування для цілодобового моніторингу ситуації на кордоні та оперативного реагування.

Під час наради надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький висловив переконання, що проти Польщі в Білорусі здійснюється “гібридна операція Союзної держави, що має характер міграційної атаки, де мігранти є одночасно і зброєю, і жертвою”.

Посол поінформував присутніх про етапи та динаміку цієї спецоперації та заходи реагування польської сторони.

Олексій Данілов зазначив, що додаткові заходи із забезпечення національних інтересів України у сфері захисту держкордону були визначені за результатами засідання РНБОУ 10 листопада.

“Восьмий рік триває військова агресія з боку РФ, і те, що зараз відбувається на польсько-білоруському кордоні, не можна назвати гуманітарною кризою, – це чергова спецоперація РФ, яка проводиться з метою розхитування ситуації в Європі та на нашому кордоні”, – сказав секретар Радбезу.

За його словами, за даними розвідувальних органів, сьогодні на території Білорусі знаходяться “вже близько 16 тисяч осіб – так званих біженців”. “Ця ситуація може торкнутися нас безпосередньо, тому маємо вжити усіх необхідних заходів реагування”, – зазначив Данілов.

У своїй доповіді щодо стану виконання визначених на засіданні РНБО завдань міністр внутрішніх справ Денис Монастирський зазначив, що “здійснюється концентрація зусиль для протидії цій загрозі” – задіяні всі структури МВС, відбувається взаємодія із ЗСУ, силами територіальної оборони, громадськими об’єднаннями.

За словами Монастирського, ключовим завданням сьогодні є забезпечення мобільних сил реагування у разі загострення ситуації та можливих провокацій.

Голови Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко, Державної міграційної служби – Наталія Науменко та в.о. голови ДСНС України Сергій Крук поінформували про додаткові заходи, що здійснюються їх відомствами для забезпечення національних інтересів у сфері захисту державного кордону.

Посол Литви в Україні Вальдемарас Сарапінас висловив подяку Україні за те, що вона була однією з перших країн, які допомогли Литві з початку міграційної кризи.

Участь у нараді також взяли (за абеткою) голова Служби безпеки України Іван Баканов, командувач Національної гвардії Микола Балан, начальник ГУР МОУ Кирило Буданов, голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, голова Київської ОДА Василь Володін, командувач ССО ЗСУ Григорій Галаган, перший заступник секретаря РНБО України Руслан Демченко, заступник секретаря РНБО України Сергій Демедюк, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, голова Національної поліції Ігор Клименко, голова Рівненської ОДА Віталій Коваль, заступник міністра розвитку громад та територій України Наталія Козловська, голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко, заступник керівника Офісу Президента України Роман Машовець, голова Волинської обласної ради Григорій Непопад, голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко, міністр оборони України Олексій Резніков, начальник Департаменту контррозвідки СБУ Олександр Руснак, заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький, голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус, представники територіальних підрозділів державних органів, фахівці апарату РНБО України.

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Як повідомляла “Новинарня“, тисячі нелегалів, переважно з Близького Сходу та Азії, останнім часом намагаються перетнути кордон Польщі. Із серпня польські прикордонники запобігли близько 35 тисячам спроб незаконного перетину кордону з території Білорусі мігрантами.

Країни Євросоюзу звинувачують уряд Білорусі в тому, що він сприяє незаконній міграції, бо хоче помститися за санкції ЄС проти білоруського режиму. Очевидно, що штучну міграційну кризу через Білорусь підсилює також Росія.

Від 2 вересня у зв’язку з міграційним тиском режиму Лукашенка у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах Польщі був введений надзвичайний стан.

Польська влада мобілізувала до кордону додаткові підрозділи військових, тероборони та ін. Відтак польський кордон захищають близько 20 тисяч військових, прикордонників та поліцейських.

5 листопада в Міністерстві оборони Польщі заявили про черговий інцидент на кордоні з Білоруссю, коли білоруський військовослужбовець намагався вистрілити у польських жовнірів.

Надалі криза лише посилилася – білоруська влада спрямувала до польського кордону тисячі нелегальних мігрантів. Вони розташувалися в таборах біля кордону.

Уранці 10 листопада дві великі групи нелегальних мігрантів прорвалися із території Білорусі до Польщі. Частину цих людей польські сили безпеки повернули до лінії кордону. Згодом було ще кілька спроб силового прориву. Нелегалам допомагали військові РБ – вони демонтують загорожі тощо. Мігранти застосували проти польських прикордонників сльозогінний газ. При цьому російські й білоруські ЗМІ нагнітають пропагандистську істерику.

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