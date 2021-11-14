СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3217639 +14490
Летальні випадки:
76705 +403
Одужали:
2631240 +11146
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 15225531 (+36308). Оновлено: 08:30 14.11.2021
Home / Україна / Межа закону / Щоб захистити кордон: МВС планує навчання з тероборони для власників травматичної зброї

Щоб захистити кордон: МВС планує навчання з тероборони для власників травматичної зброї

14/11/2021 22:29

Україна проведе біля кордону з Білоруссю навчання з територіальної оборони, на які зберуть власників травматичної зброї.

Таку заяву зробив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі телеканалу “1+1”.

“В Україні видано понад 200 тисяч таких стволів. Мають бути підняті реєстри. Ці люди мають бути скликані на навчання”, – сказав міністр.

За словами Монастирського, про загони територіальної оборони говорилося на засіданні Ради національної безпеки та оборони під час розгляду ситуації щодо можливої небезпеки від кризи з мігрантами на кордоні між Польщею та Білоруссю.

Міністр повідомив, що було визначено 10 ділянок, де мігранти можуть підходити до українського кордону. Саме тут протягом найближчого місяця мають відбутися навчання.

Монастирський розповів, що доручив Нацполіції підняти на цих територіях усі громадські формування з охорони громадського порядку, які мають право на носіння травматичної зброї.

“Розвідка буде інформувати, куди саме рухаються мігранти. Саме там мобільні групи перебуватимуть за лічені хвилини. Основна мета – не допустити прориву держкордону”, – сказав міністр.

У Державній прикордонній службі України впевнені, що діяльність таких громадських формувань у поєднанні з іншими засобами дозволить забезпечити як охорону кордону, так і підтримати порядок, пише BBC News Україна.

Як нагадав речник ДПСУ Андрій Демченко, громадські формування функціонують не перший рік, і вони необов’язково мають стояти безпосередньо на лінії кордону – їх можуть використовувати для підтримання правопорядку в прикордонні.

“Поєднання всіх засобів, сил і ресурсів дозволить забезпечити як охорону кордону, так і підтримання правопорядку й отримання необхідної інформації з прикордонних регіонів”, – зазначив Демченко.

Водночас незалежні юристи сумніваються – як у тому, що МВС веде належний облік власників травматичної зброї, так і у можливості їх зібрати. Адже такі формування є добровільними, і законних підстав змусити їхніх членів проходити навчання немає.

Читайте також:
Єгерська бригада ЗСУ висловила готовність знищувати диверсантів під виглядом мігрантів з боку Білорусі. ДОПОВНЕНО

Унікальних переглядів: 38
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

“Україна готується до різних сценаріїв”: секретар РНБОУ провів у Луцьку нараду з усіма силовиками й керівниками прикордонних регіонів

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов провів у Луцьку (Волинь) нараду з керівниками міністерств і відомств, правоохоронних органів і військових формувань, головами Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse