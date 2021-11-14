Щоб захистити кордон: МВС планує навчання з тероборони для власників травматичної зброї

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський біля лінії кордону. Фото: ДПСУ

Україна проведе біля кордону з Білоруссю навчання з територіальної оборони, на які зберуть власників травматичної зброї.

Таку заяву зробив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі телеканалу “1+1”.

“В Україні видано понад 200 тисяч таких стволів. Мають бути підняті реєстри. Ці люди мають бути скликані на навчання”, – сказав міністр.

За словами Монастирського, про загони територіальної оборони говорилося на засіданні Ради національної безпеки та оборони під час розгляду ситуації щодо можливої небезпеки від кризи з мігрантами на кордоні між Польщею та Білоруссю.

Міністр повідомив, що було визначено 10 ділянок, де мігранти можуть підходити до українського кордону. Саме тут протягом найближчого місяця мають відбутися навчання.

Монастирський розповів, що доручив Нацполіції підняти на цих територіях усі громадські формування з охорони громадського порядку, які мають право на носіння травматичної зброї.

“Розвідка буде інформувати, куди саме рухаються мігранти. Саме там мобільні групи перебуватимуть за лічені хвилини. Основна мета – не допустити прориву держкордону”, – сказав міністр.

У Державній прикордонній службі України впевнені, що діяльність таких громадських формувань у поєднанні з іншими засобами дозволить забезпечити як охорону кордону, так і підтримати порядок, пише BBC News Україна.

Як нагадав речник ДПСУ Андрій Демченко, громадські формування функціонують не перший рік, і вони необов’язково мають стояти безпосередньо на лінії кордону – їх можуть використовувати для підтримання правопорядку в прикордонні.

“Поєднання всіх засобів, сил і ресурсів дозволить забезпечити як охорону кордону, так і підтримання правопорядку й отримання необхідної інформації з прикордонних регіонів”, – зазначив Демченко.

Водночас незалежні юристи сумніваються – як у тому, що МВС веде належний облік власників травматичної зброї, так і у можливості їх зібрати. Адже такі формування є добровільними, і законних підстав змусити їхніх членів проходити навчання немає.

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