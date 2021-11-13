Франція попередила Кремль про “серйозні наслідки” в разі підриву територіальної цілісності України

Уряд Франції. Ілюстративне фото

Офіційний Париж застеріг Росію від подальших зазіхань на територіальну цілісність України.

Про це йдеться у заяві МЗС Франції, опублікованій після зустрічі міністрів закордонних справ та оборони Франції та РФ 12 листопада, передає “Європейська правда”.

“Обидва міністри висловили стурбованість погіршенням ситуації з безпекою в Україні та чітко попередили про серйозні наслідки, які можуть мати будь-які нові спроби підірвати територіальну цілісність України”, – йдеться у заяві французького зовнішньополітичного відомства.

Французькі міністри закликали Кремль відновити переговори в рамках “нормандського формату” та домовитися про проведення в найближчому майбутньому міністерської зустрічі відповідно до зобов’язань президента РФ Володимира Путіна.

“Вони також нагадали Росії про зобов’язання, взяті нею в рамках ОБСЄ щодо прозорості пересування та діяльності військових та повного здійснення заходів щодо зміцнення довіри та транспарентності, передбачених у цих рамках”, – зазначили в МЗС ФР.

Міністри також обговорили кризу на кордоні Польщі та Білорусі та закликали Росію мобілізувати свої тісні зв’язки з Мінськом, щоб покласти край використанню мігрантів.

“Обидва міністри засудили безвідповідальну та неприйнятну поведінку білоруської влади, коли йдеться про використання міграційних потоків у політичних цілях, націлених на кілька країн Європейського Союзу”, – зазначили у французькому МЗС.

Нагадаємо, 8 листопада глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що відхилив пропозицію Франції і Німеччини про зустріч міністрів у “нормандському форматі” нібито через те, що пропозиції Росії залишились без відповіді та через насичений графік.

Після цього Франція заявила, що наполягає на проведенні “нормандської” зустрічі глав МЗС.

Як інформувала “Новинарня“, наприкінці жовтня американські ЗМІ, зокрема The Washington Post i Politico, оприлюднили дані, що свідчать про концентрацію Росією військ та військової техніки біля кордонів з Україною. Крім того, супутникові знімки, зроблені Maxar Technologies, продемонстрували накопичення російських військ та озброєнь біля міста Єльня у Смоленській області.

Цю інформацію спершу заперечили в ГУР Міноборони та РНБО України, зазначивши, що це “свідома дезінформація”. Українські силовики дали зрозуміти, що йдеться про звичну присутність російських військ неподалік кордонів України.

При цьому 6 жовтня речник Пентагону офіційно підтвердив “незвичайну” концентрацію військ РФ біля кордону України.

Концентрація військ РФ біля північного і східного кордонів України з політичною метою спостерігалася також навесні 2021 року.

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