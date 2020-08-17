Вантажівки Росгвардії помітили по дорозі в Білорусь

Фото: Фонтанка

На російських трасах Е95 і M1 були помічені кілька десятків вантажівок “Урал” і КамАЗ без номерів і розпізнавальних знаків, ідентичних машинам Росгвардії. Вони, ймовірно, рухалися в бік кордону з Білоруссю.

Про це заявила ввечері в неділю, 16 серпня, розслідувальна група Conflict Intelligence Team (CIT), яка проаналізувала повідомлення кількох ЗМІ, а також записи з фотографіями і відео в соціальних мережах.

Як повідомив читач видання “Фонтанка”, на дорозі між Санкт-Петербургом і Псковом, йому назустріч проїхали близько 30-40 вантажних автомобілів. У Західному військовому окрузі Росії повідомили виданню, що “вказаних зразків техніки немає на озброєнні військ” округу.

Едут в Белоруссию? На дороге Петербург — Псков заметили колонну автозаков без номеров https://t.co/j1J9rbiUr3 pic.twitter.com/xAdjuTWiMx — Фонтанка. Новости (@fontanka_news) August 16, 2020

На дорозі Москва – Мінськ машини без розпізнавальних знаків помітили читачі видання “Медуза”.

Відео з цими автомобілями також опублікував у твітері журналіст Василь Максимов, який додав, що отримав запис від колеги.

Сегодня под Питером в сторону Луги (и белорусской границы соответственно) были замечены колонны грузовиков без номеров и обозначений. А это прислал коллега уже из-под Смоленска. Он видел, что внутри люди в черной форме без опознавательных знаков в сторону РБ. pic.twitter.com/ULEtpmdFR9 — vasily_maximov (@maximov_vasily) August 16, 2020

CIT зазначає, що на відео присутні координати, які вказують на розв’язку на південь від Смоленська – за 83 кілометри від кордону з Білоруссю.

“Медіазона» знайшла ще два відео на YouTube. Обидва опубліковані 16 серпня. Перше зняте на трасі М-1 у бік Білорусі: автор бачить колону зі світло-сірих КамАЗів і підкреслює, що всередині них “вояки сидять”, хоча якість зйомки не дозволяє це розібрати.

Друге відео, судячи з геоміток, зняте в підмосковному місті Голіцино.

У Росгвардії ці повідомлення поки що ніяк не коментували.

Як писала “Новинарня“, на тлі протестів, що почалися в Білорусі після президентських виборів 9 серпня, Олександр Лукашенко двічі спілкувався телефоном із президентом Росії Володимиром Путіним. 15 серпня Лукашенко заявив, що Росія готова надати “всебічну допомогу щодо забезпечення безпеки Білорусі в разі зовнішніх військових загроз”.

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Як інформувала “Новинарня”, після закінчення голосування на виборах президента Білорусі 9 серпня в Мінську та інших містах почалися мітинги та сутички противників чинного глави держави Олександра Лукашенка з міліцією.

10 серпня ЦВК оприлюднила перші результати виборів: за Лукашенка буцімто віддали свої голоси 80,23% виборців, за Світлану Тіхановську — 9,9%.

Противники Лукашенка заявляють про грубу фальсифікацію та підробку результатів голосування і показують, що на багатьох дільницях насправді перемогла Тіхановська (а, наприклад, у Бресті згодом у котельні виявили залишки спалених бюлетенів з голосами за Тіхановську).

Світлана Тіхановська подала в Центральну виборчу комісію скаргу з вимогою провести повторний підрахунок голосів, але сама під тиском влади виїхала до Литви.

Під час акцій протесту силовики застосовували світлошумові гранати, кийки, сльозогінний газ, по-звірячому били громадян кийками, проводили масові затримання. З боку протестувальників сотні людей було поранено.

Опозиціонери використовували “коктейлі Молотова”, спрямовані салютні установки, будували барикади й намагалися відбивати в міліції затриманих.

Точно відомо про двох загиблих громадян. Число затриманих сягнуло семи тисяч.

Євросоюз не визнав результати виборів у Білорусі. Глави трьох прибалтійських країн і Польща висунули вимоги Лукашенку та запропонували посередництво.

10 серпня на великому заводі БМЗ у Гомельській області почався перший страйк через результати виборів. Протестувальники ініціювали загальнонаціональний страйк. До нього приєднуються деякі великі підприємства, як-то МТЗ, БелАЗ, ринки тощо.

14 серпня ЦВК Білорусі офіційно назвала Лукашенка переможцем виборів (80,1% голосів). Тоді в Мінську біля будівлі уряду зібралися кілька тисяч людей.

Надалі протидія силовиків протестувальникам вщухла. Мирні виступи опозиції продовжилися.

У неділю, 16 серпня, в центрі Мінська відбулися два мітинги. Мітинг на підтримку Лукашенка зібрав переважно бюджетників – загалом 10-12 тисяч. Натомість Марш свободи, влаштований опозицією, став наймасовішою акцією в новітній історії Білорусі – близько 200 тисяч учасників.

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