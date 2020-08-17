Депутати Європарламенту оголосили Лукашенка персоною нон-грата в ЄС

Президент Білорусі Олександр Лукашенко

Депутати Європарламенту не визнають результати президентських виборів у Білорусі і вважають Олександра Лукашенка персоною нон-грата.

Про це йдеться в спільній заяві “Європейської народної партії” (EPP), “Прогресивного альянсу соціалістів і демократів” (S&D), партій “Зелені — Європейський вільний альянс” (Greens/EFA), “Відновлючи Європу” (Renew Europe) та “Європейські консерватори та реформісти” (ECR), повідомляє в понеділок, 17 серпня, пресслужба “Прогресивного альянсу соціалістів і демократів”.

“Президентські вибори 9 серпня не були ані вільними, ані справедливими, і звіти, які заслуговують на довіру, вказують на перемогу Світлани Тіхановської. Тому ми не визнаємо Олександра Лукашенка переобраним президентом Білорусі і вважаємо його персоною нон-грата в Європейському союзі. Ми приєднуємося до білоруського народу в його вимозі до нових і вільних виборів під наглядом незалежних спостерігачів”, – йдеться у заяві.

Євродепутати засудили арешти та акти насильства і тортур проти мирних демонстрантів і закликали до всебічного розслідування цих злочинів.

“Тому ми нагадуємо Олександрові Лукашенку про відповідальність. Ми рішуче засуджуємо придушення інтернету і ЗМІ, блокади доріг і залякування журналістів з метою зупинити потік інформації про ситуацію в країні. Ми закликаємо до негайного звільнення всіх довільно затриманих і політичних в’язнів, затриманих до і під час виборчої кампанії”, – мовиться в заяві.

Також євродепутати закликали Російську Федерацію утримуватися від будь-якого прихованого або відкритого втручання в ситуацію у Білорусі, а інститути ЄС і держави-члени пильно протидіяти будь-яким діям Росії у цьому напрямі.

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Як інформувала “Новинарня”, після закінчення голосування на виборах президента Білорусі 9 серпня в Мінську та інших містах почалися мітинги та сутички противників чинного глави держави Олександра Лукашенка з міліцією.

10 серпня ЦВК оприлюднила перші результати виборів: за Лукашенка буцімто віддали свої голоси 80,23% виборців, за Світлану Тіхановську — 9,9%.

Противники Лукашенка заявляють про грубу фальсифікацію та підробку результатів голосування і показують, що на багатьох дільницях насправді перемогла Тіхановська (а, наприклад, у Бресті згодом у котельні виявили залишки спалених бюлетенів з голосами за Тіхановську).

Світлана Тіхановська подала в Центральну виборчу комісію скаргу з вимогою провести повторний підрахунок голосів, але сама під тиском влади виїхала до Литви.

Під час акцій протесту силовики застосовували світлошумові гранати, кийки, сльозогінний газ, по-звірячому били громадян кийками, проводили масові затримання. З боку протестувальників сотні людей було поранено.

Опозиціонери використовували “коктейлі Молотова”, спрямовані салютні установки, будували барикади й намагалися відбивати в міліції затриманих.

Точно відомо про двох загиблих громадян. Число затриманих сягнуло семи тисяч.

Євросоюз не визнав результати виборів у Білорусі. Глави трьох прибалтійських країн і Польща висунули вимоги Лукашенку та запропонували посередництво.

10 серпня на великому заводі БМЗ у Гомельській області почався перший страйк через результати виборів. Протестувальники ініціювали загальнонаціональний страйк. До нього приєднуються деякі великі підприємства, як-то МТЗ, БелАЗ, ринки тощо.

14 серпня ЦВК Білорусі офіційно назвала Лукашенка переможцем виборів (80,1% голосів). Тоді в Мінську біля будівлі уряду зібралися кілька тисяч людей.

Надалі протидія силовиків протестувальникам вщухла. Мирні виступи опозиції продовжилися.

16 серпня в центрі Мінська відбулися два мітинги. Мітинг на підтримку Лукашенка зібрав переважно бюджетників – загалом 10-12 тисяч. Натомість Марш свободи, влаштований опозицією, став наймасовішою акцією в новітній історії Білорусі – близько 200 тисяч учасників.

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