Білоруський опозиціонер Цепкало перепросив за свої слова про “громадянську війну на Донбасі”. ВІДЕО

Валерій Цепкало

Білоруський опозиціонер Валерій Цепкало, який нещодавно приїхав до Києва, попросив вибачення за свої слова про “громадянську війну на Донбасі”.

Як передає “Новинарня“, відповідне відео в понеділок, 17 серпня, опублікували на телеграм-каналі “Останній блокпост”.

“(…) Цепкала зустріли невідомі українські націоналісти на вулицях Києва. Цю людину, яку називають одним із лідерів протесту проти Олександра Лукашенка, змусили відповісти щодо його же вислову про “громадянську війну на Донбасі”, – йдеться у повідомленні.

Цепкало попросив вибачення перед українським народом і визнав, що сказав це необдумано та насправді не розібрався в темі.

На запитання про те, хто воює з Україною на Донбасі, Валерій Цепкало ствердно відповів: “Росія”. І зауважив, що інколи йому доводиться відповідати на питання, в “яких він не зовсім розбирається”.

Також Цепкало пообіцяв сьогодні ж оприлюднити свою позицію щодо війни на Донбасі в соцмережах.

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Раніше Валерій Цепкало заявляв, що вважає російсько-українську війну “громадянською в Україні, де воюють громадяни однієї і тієї ж країни”.

Водночас він сказав, що втручання і підтримка бойовиків з боку РФ “напевно, є”.

Як інформувала “Новинарня“, нещодавно вантажівки Росгвардії помітили по дорозі в Білорусь.

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