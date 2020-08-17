Інших виборів не буде, поки ви мене не вб’єте, – Лукашенко

Ілюстративне фото. Олександр Лукашенко на мітингу на свою підтримку, 16 серпня 2020 року

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вкотре відмовився від проведення нових виборів президента в країні, чого понад тиждень вимагають протестувальники.

Про це він заявив у понеділок, 17 серпня, під час виступу на Мінському заводі колісних тягачів.

“Ви говорите про несправедливі вибори та хочете провести чесні? Я відповідаю на це запитання. Ми провели вибори. Інших виборів не буде, поки ви мене не вб’єте”, – цитує Лукашенка “Радіо Свобода”.

Лукашенко також заявив, що готовий поділитися президентськими повноваженнями, “але не під тиском і не через вулицю”.

За його словами, на сьогодні ведеться робота над зміною конституції Білорусі. Поправки передбачають перерозподіл владних повноважень.

“Не можна цю конституцію віддавати незрозуміло кому. Бо буде біда”, – заявив Лукашенко.

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Як інформувала “Новинарня”, після закінчення голосування на виборах президента Білорусі 9 серпня в Мінську та інших містах почалися мітинги та сутички противників чинного глави держави Олександра Лукашенка з міліцією.

10 серпня ЦВК оприлюднила перші результати виборів: за Лукашенка буцімто віддали свої голоси 80,23% виборців, за Світлану Тіхановську — 9,9%.

Противники Лукашенка заявляють про грубу фальсифікацію та підробку результатів голосування і показують, що на багатьох дільницях насправді перемогла Тіхановська (а, наприклад, у Бресті згодом у котельні виявили залишки спалених бюлетенів з голосами за Тіхановську).

Світлана Тіхановська подала в Центральну виборчу комісію скаргу з вимогою провести повторний підрахунок голосів, але сама під тиском влади виїхала до Литви.

Під час акцій протесту силовики застосовували світлошумові гранати, кийки, сльозогінний газ, по-звірячому били громадян кийками, проводили масові затримання. З боку протестувальників сотні людей було поранено.

Опозиціонери використовували “коктейлі Молотова”, спрямовані салютні установки, будували барикади й намагалися відбивати в міліції затриманих.

Точно відомо про двох загиблих громадян. Число затриманих сягнуло семи тисяч.

Євросоюз не визнав результати виборів у Білорусі. Глави трьох прибалтійських країн і Польща висунули вимоги Лукашенку та запропонували посередництво.

10 серпня на великому заводі БМЗ у Гомельській області почався перший страйк через результати виборів. Протестувальники ініціювали загальнонаціональний страйк. До нього приєднуються деякі великі підприємства, як-то МТЗ, БелАЗ, ринки тощо.

14 серпня ЦВК Білорусі офіційно назвала Лукашенка переможцем виборів (80,1% голосів). Тоді в Мінську біля будівлі уряду зібралися кілька тисяч людей.

Надалі протидія силовиків протестувальникам вщухла. Мирні виступи опозиції продовжилися.

У неділю, 16 серпня, в центрі Мінська відбулися два мітинги. Мітинг на підтримку Лукашенка зібрав переважно бюджетників – загалом 10-12 тисяч. Натомість Марш свободи, влаштований опозицією, став наймасовішою акцією в новітній історії Білорусі – близько 200 тисяч учасників.

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