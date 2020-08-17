Лукашенко приїхав на завод, де страйкують працівники. Вони кричали йому “Уходи”. ВІДЕО

Ілюстративне фото. Страйк на Мінському заводі колісних тягачів. Фото: Радіо Свобода

На Мінський завод колісних тягачів на гелікоптері прибув президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Про це в понеділок, 17 серпня, повідомляє телеграм-канал TUT.by.

Зазначається, що до Мінського заводу колісних тягачів стягуються працівники інших підприємств, серед них Мінського тракторного заводу і Мінського електротехнічного заводу.

За даними ЗМІ, кількість людей у колоні досягає 10 тисяч осіб.

Колона протестувальників скандує “Уходи!” і “Жыве Беларусь!”.

Лукашенко прокоментував заклики до страйків на підприємствах.

“Я знаю, незважаючи на те, що деякі бродять. Ну, 150 на якомусь підприємстві, навіть 200 [людей] погоду не роблять, по-перше. По-друге, потрібно розуміти, що “поганий” президент тримав зайву чисельність, щоб людей не викидали на вулицю. Виходити потрібно з цього. Хто хоче працювати, хай працює. Не хочуть працювати, що ж, ми їх не змусимо”, — прокоментував Лукашенко.

Також Лукашенко заявив, що не збирається проводити нові вибори.

“Ми провели вибори. Поки ви мене не уб’єте, інших виборів не буде“, — наголосив Лукашенко.

“Ніколи ви від мене не дочекаєтеся, щоб я під тиском щось зробив. Їх (виборів – “Н”.) не буде. Тому що не буде ні МЗКТ, ні МАЗа, ні БелАЗа, за пів року ми знищимо все”, — додав він.

Працівники заводу скандували Лукашенку “Уходи”.

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Як інформувала “Новинарня”, після закінчення голосування на виборах президента Білорусі 9 серпня в Мінську та інших містах почалися мітинги та сутички противників чинного глави держави Олександра Лукашенка з міліцією.

10 серпня ЦВК оприлюднила перші результати виборів: за Лукашенка буцімто віддали свої голоси 80,23% виборців, за Світлану Тіхановську — 9,9%.

Противники Лукашенка заявляють про грубу фальсифікацію та підробку результатів голосування і показують, що на багатьох дільницях насправді перемогла Тіхановська (а, наприклад, у Бресті згодом у котельні виявили залишки спалених бюлетенів з голосами за Тіхановську).

Світлана Тіхановська подала в Центральну виборчу комісію скаргу з вимогою провести повторний підрахунок голосів, але сама під тиском влади виїхала до Литви.

Під час акцій протесту силовики застосовували світлошумові гранати, кийки, сльозогінний газ, по-звірячому били громадян кийками, проводили масові затримання. З боку протестувальників сотні людей було поранено.

Опозиціонери використовували “коктейлі Молотова”, спрямовані салютні установки, будували барикади й намагалися відбивати в міліції затриманих.

Точно відомо про двох загиблих громадян. Число затриманих сягнуло семи тисяч.

Євросоюз не визнав результати виборів у Білорусі. Глави трьох прибалтійських країн і Польща висунули вимоги Лукашенку та запропонували посередництво.

10 серпня на великому заводі БМЗ у Гомельській області почався перший страйк через результати виборів. Протестувальники ініціювали загальнонаціональний страйк. До нього приєднуються деякі великі підприємства, як-то МТЗ, БелАЗ, ринки тощо.

14 серпня ЦВК Білорусі офіційно назвала Лукашенка переможцем виборів (80,1% голосів). Тоді в Мінську біля будівлі уряду зібралися кілька тисяч людей.

Надалі протидія силовиків протестувальникам вщухла. Мирні виступи опозиції продовжилися.

У неділю, 16 серпня, в центрі Мінська відбулися два мітинги. Мітинг на підтримку Лукашенка зібрав переважно бюджетників – загалом 10-12 тисяч. Натомість Марш свободи, влаштований опозицією, став наймасовішою акцією в новітній історії Білорусі – близько 200 тисяч учасників.

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