“Вони звинувачують нас у тому, що роблять самі”: Тайра розповіла про своє перебування в полоні

Юлія Паєвська "Тайра"

Українська волонтерка і парамедик Юлія Паєвська “Тайра” закликала українців ніколи не вірити ворожій пропаганді, завданням якої є “перекрутити все повністю навпаки”.

На цьому вона наголосила в інтерв’ю DW, в якому розповіла про своє тримісячне перебування в полоні.

“Ворогу вірити не можна. Дуже всіх прошу: фільтруйте інформацію від росіян, від “ДНР” і “ЛНР”. З того, що ви можете почути, – 99 відсотків брехні“, – підкреслила Тайра.

Вона розповіла, що за весь час у полоні не мала жодного зв’язку ні з ким в Україні, тому отримати бодай якусь інформацію про реальний розвиток подій було фактично неможливо.

“Усе, що мені казали [росіяни], було або спотвореним, або повною брехнею… Вони діють дуже професійно. І дуже важко фільтрувати, де брехня і де правда”, – зауважила парамедикиня.

“Мені одразу сказали: жити ти не будеш і краще тобі самій закінчити життя. Звичайно, для них це було б дуже зручно, але я їм не дала такого шансу”, – додала вона.

У полоні Тайрі конструювали образ “нацистки і вбивці”, пов’язаної з органами.

“Я взагалі коли почула весь цей брєд – це просто марення, це на голову не натягнеш – я дуже здивувалася. Я стільки років на фронті, усі знають, чим я займаюся… Для них це абсолютно нормально – взяти якусь людину або якусь річ, яка відбувається в Україні, і перекрутити її на навпаки.

Наприклад, те, що я нацистка. Оригінально я російськомовна, я настільки відверта і в мене стільки різних друзів в усіх різних царинах і націях, що так думати – це просто ідіотизм. А насправді нацистами є вони, бо вони вважають, що весь світ мусить підкоритися великій імперії. Тобто вони звинувачують мене у тому, що робили самі, – зауважила Паєвська. – Так само вони звинувачують і Україну.

Вони, наприклад, дуже хотіли б знати, як Україна планувала нападати на РФ. І багато питань було такого плану. Це просто абсурд. Пропаганда страшна, люди там зомбовані. Я навіть не можу їх ненавидіти, бо я розумію, що це є вплив пропаганди, я до них ставлюся як до хвороби”.

“Коли мені висунули обвинувачення, а це розстрільна стаття, абсолютно бездоказово, я була дуже здивована. Я казала, що я просто виконувала свою присягу, я давала присягу народу України і я діяла на території своєї держави, у Маріуполі. На що вони казали, що це була територія “ДНР”, – додала парамедикиня.

Читайте також:

Під час великого обміну полоненими Україні віддали лише одну жінку з Маріуполя, – “Азов”

За словами Тайри, останнім часом її утримували в Донецькому СІЗО, де ще залишається дуже багато наших полонених:

“Ставлення жахливе. Годують більш менш, померти з голоду не вийде. Але в останній тиждень нам навіть мила не дали. У камері 22 жінки, камера три на шість метрів, десять ліжок… сидіти можна лише на невеликій лавочці, куди одночасно поміщається не більше шести худих дівчат. Удень сидіти не дозволяють”.

Інші ув’язнені також не мали жодної інформації про свою сім’ю та дітей.

“Їхній психологічний стан був просто жахливим. Але більшість з них трималися дуже достойно. Це були українки з лав Збройних сил та Нацгвардії, там були дівчата з “Азову”, а також цивільні. Там діє система “фільтрації”, тобто вони беруть держслужбовців і перевіряють на співпрацю з “окупаційними військами”. “Окупанти” – це у них ми”, – зазначила Паєвська.

“Винести полон фізично і морально надзвичайно важко. Тільки через те, що я багато років практикувала східні бойові мистецтва, йогу і готувалася до Invictus Games (“Ігор нескорених”), які заснував принц Гаррі, я була у класній фізичній формі, змогла зберегти свідомість і більш-менш лишитися в непоганій кондиції. Але все одно стан на момент повернення був надважким. Краще у цьому житті обійтися без такого випробування”, – наголосила жінка.

Вона також розповіла про зйомку російськими пропагандистами “інтерв’ю” з нею, яке потім активно поширювали в мережі.

“Не пам’ятаю, в який це було день, бо вони злиплися для мене в один – ані сну, ані їжі, я майже не пила води… Десь на початку. Мене у кайданках відвели у кімнату, де вже було виставлено світло і перебувала знімальна група якогось російського каналу. Вони почали ставити питання, і через певний час я зрозуміла, що питання ставляться таким чином, щоб потім можна було змонтувати, вирізати шматки. Я вже тоді почала корегувати те, що я кажу. Але на перші питання я реагувала не так, як слід було. Надалі я говорила так, щоб порізати це було важко. Але вони все одно зліпили з того матеріалу абсурдну річ”.

За словами Тайри, полонені переважно перебувають у жахливому моральному стані, адже більшість із них не має психологічної підготовки.

“Я хотіла б розробити інструкцію для тих, хто потрапив у полон – як поводитися, про що думати, що казати. І для цивільних, і для військових”, – зауважила волонтерка.

Паєвська наголосила, що більше ніколи не потрапить у полон. І висловила бажання долучитися до глобальної системи обміну: “Бо я знаю, що відчуває людина, яка перебуває всередині, і знаю, які верстви полонених треба звільняти у першу чергу” (зокрема, вагітних і поранених).

Поради від Тайри:

Якщо ви опинилися в полоні

Де б ви не були, де б вас не утримували, що б вам не казали, знайте: це брехня.

Вас звинувачуватимуть у чому завгодно, вас будуть катувати, вам робитимуть надболяче, іноді просто на межі. Психологічний вплив занадто важкий: вам казатимуть, що Україна вже програла, що весь світ покинув вас і нікому ви не потрібні. Це все – абсолютна брехня.

Ворогу вірити не можна. Це безжальні люди, які втратили здоровий глузд завдяки цій пропаганді.

Якщо в полон потрапила ваша близька людина

По-перше, зберігайте спокій і вірте у повернення. Бо усі відчувають ваші емоції. Любов, віра і надія у те, що все відбудеться правильно, перетинає будь-які кордони і стіни.

І по-друге, довіряйте державі. Бо держава не кине. Треба вірити, треба чекати.

І Боже збав засуджувати, навіть на підсвідомому рівні, людину, яка потрапила у полон. Бо обставини бувають дуже різні, ми не маємо права судити тих, хто там. Їх треба любити, чекати і зробити усе, щоб наблизити це повернення.

Читайте також:

Тайра записала відеозвернення, підтвердивши своє звільнення

Контекст

Як інформувала “Новинарня“, Юлію Паєвську “Тайру” та її водія росіяни взяли в полон 16 березня у районі Маріуполя. Вона евакуювала поранених цивільних.

17 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що Тайру “звільнено, вона вже вдома”. “Будемо працювати й надалі, щоб забрати всіх наших людей і щоб отримати ще більше позитивних рішень для України”, – сказав Зеленський.

18 червня деякі російські пропагандистські медіа поширювали інформацію, нібито насправді Паєвська залишається в полоні. Відео зі зверненням Тайри, яка підтверджує своє звільнення, з’явилося після цього.

Згодом кореспондентка російського Першого каналу Ірина Куксенкова заявила, що Юлію Паєвську таки обміняли (буцімто на чеченця Адама Гриценка, сина Мурада Саїдова).

Також 18 червня ГУР МОУ повідомило, з російського полону через обмін “5 на 5” вдалося звільнити п’ятьох цивільних українців, захоплених росіянами в Київській області.

Юлія Паєвська “Тайра” – відома волонтерка, парамедик, яка вісім років рятувала життя військових та мирних мешканців на Донбасі. У мирному житті вона тренер з айкідо, дизайнер. Проте ще на початку війни на Донбасі сформувала свою команду парамедиків для евакуації під назвою “Ангели Тайри”. Згодом служила як парамедик у лавах ЗСУ, звільнилася.

Після повномасштабного російського вторгнення знову повернулася на фронт для надання першої допомоги пораненим та їхньої евакуації, працювала в Маріуполі.

Через кілька днів після потрапляння Паєвської в полон російське ТБ показало відео з нею, засвідчивши, що Юлія жива. При цьому її називали “пособницею “Азова”.

20 травня агентство Associated Press опублікувало відео Тайри з натільної камери, зняте в Маріуполі на початку березня – ще до того, як вона потрапила в полон. На відео було показано допомогу цивільним, етичне поводження з полоненими росіянами тощо.

Читайте велике інтерв’ю “Новинарні“:

Тайра – командир “ангелів”.

Юлія Паєвська та її шлях із Майдану у фронтові парамедики, а звідти на Invictus Games