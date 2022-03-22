Російське ТБ показало відео з полоненою волонтеркою Юлією Паєвською. ВІДЕО

Скріншот із відео

Російський канал НТВ виклав відео з полоненою волонтеркою Юлією Паєвською (Тайрою).

Сюжет опублікували у понеділок, 21 березня.

У відео вона просить знайти рішення, яке дозволить вивезти усіх цивільних з Маріуполя.

“Я хотіла би звернутися до тих, від кого це залежить. Будь ласка, послухайте мене. В Маріуполі дуже багато цивільних, які не змогли виїхти з тих чи інших причин. Бойові дії продовжуються, ситуація все складніша. І це зовсім не місце для жінок, дітей, літніх людей. Я б хотіла, щоби було знайдене рішення, яке дозволить вивести всіх цивільних з міста Маріуполь, з цього пекла, і забезпечити їм надійну евакуацію”, – говорить Юля на відео.

Волонтерку та її водія росіяни взяли в полон 16 березня. У Маріуполі вона лікувала поранених цивільних.

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