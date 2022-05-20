Associated Press показало відео з камери парамедика Юлії Паєвської “Тайри”, яку окупанти взяли у полон в Маріуполі

Скріншот із відео

Агентство Associated Press опублікувало відео української парамедикині Юлії Паєвської “Тайри”, зняте в Маріуполі до того, як вона потрапила в полон.

Як передає “Новинарня“, кадри із натільної камери Тайри, зняті на початку березня 2022 року.

“На флешці, яку вам передали, інформація щодо поранених за весь час і до сьогодні”, – повідомила авторка відео перед його передачею.

На ньому можна побачити кадри порятунку поранених і наслідки ворожих обстрілів Маріуполя. Також відображено взяття в полон російських солдатів.

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Після цього місцеві жителі цікавляться, чи Паєвська лікуватиме їхні поранення. Люди отримують ствердну відповідь.

“Вони (окупанти, – “Н”) не будуть до нас такими добрими (як ми до росіян, – “Н”), я не можу з ними нічого зробити, вони військовополонені”, – говорить Тайра.

Паєвську та її водія росіяни взяли в полон 16 березня у районі Маріуполя. Вона евакуювала поранених цивільних.

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