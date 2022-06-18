Тайра записала відеозвернення, підтвердивши своє звільнення

Тайра під час відеозвернення 18 червня 2022

Волонтерка та парамедик Юлія Паєвська “Тайра”, яку напередодні звільнили з російського полону, записала відеозвернення.

Увечері в суботу, 18 червня, запис оприлюднив у Telegram журналіст Андрій Цаплієнко.

За його словами, відео він отримав від своїх джерел, які не повідомляють, де після звільнення перебуває Юлія.

“Проте, гарантують, що вона в безпеці, жива, здорова, і, головне, вільна”.

У зверненні усміхнена Тайра подякувала президенту України Володимиру Зеленському за організацію свого обміну.

“Я завжди вірила, що все саме так і буде. І всі, хто перебуває зараз по той бік, знають, що все вдасться і всі ми будемо вдома. Як вдома зараз я. Дякую”, – сказала Паєвська.

Контекст

Як інформувала “Новинарня“, Юлію Паєвську “Тайру” та її водія росіяни взяли в полон 16 березня у районі Маріуполя. Вона евакуювала поранених цивільних.

17 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що Тайру “звільнено, вона вже вдома”. “Будемо працювати й надалі, щоб забрати всіх наших людей і щоб отримати ще більше позитивних рішень для України”, – сказав Зеленський.

18 червня деякі російські пропагандистські медіа поширювали інформацію, нібито насправді Паєвська залишається в полоні. Відео зі зверненням Тайри, яка підтверджує своє звільнення, з’явилося після цього.

Згодом кореспондентка російського Першого каналу Ірина Куксенкова заявила, що Юлію Паєвську таки обміняли (буцімто на чеченця Адама Гриценка, сина Мурада Саїдова).

Також 18 червня ГУР МОУ повідомило, з російського полону через обмін “5 на 5” вдалося звільнити п’ятьох цивільних українців, захоплених росіянами в Київській області.

Юлія Паєвська “Тайра” – відома волонтерка, парамедик, яка вісім років рятувала життя військових та мирних мешканців на Донбасі. У мирному житті вона тренер з айкідо, дизайнер. Проте ще на початку війни на Донбасі сформувала свою команду парамедиків для евакуації під назвою “Ангели Тайри”. Згодом служила як парамедик у лавах ЗСУ, звільнилася.

Після повномасштабного російського вторгнення знову повернулася на фронт для надання першої допомоги пораненим та їхньої евакуації, працювала в Маріуполі.

Через кілька днів після потрапляння Паєвської в полон російське ТБ показало відео з нею, засвідчивши, що Юлія жива. При цьому її називали “пособницею “Азова”.

20 травня агентство Associated Press опублікувало відео Тайри з натільної камери, зняте в Маріуполі на початку березня – ще до того, як вона потрапила в полон. На відео було показано допомогу цивільним, етичне поводження з полоненими росіянами тощо.

Читайте велике інтерв’ю “Новинарні“:

Тайра – командир “ангелів”.

Юлія Паєвська та її шлях із Майдану у фронтові парамедики, а звідти на Invictus Games