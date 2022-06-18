Відбувся обмін полоненими 5 на 5, – ГУР

Відбувся обмін полоненими з Росією у форматі 5 на 5 осіб, всі звільнені українці – цивільні.
Як передає “Новинарня“, про це в суботу, 18 червня, повідомило Головне управління розвідки Міноборони України, віднедавна відповідальне за звільнення військовополонених.
“Сьогодні Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів черговий обмін за формулою 5 на 5. Додому повернулись п’ятеро громадян України. Наголошується, що всі звільнені – цивільні особи, яких незаконно утримували окупаційні війська”, – інформує ГУР.
За цими даними, четверо цивільних потрапили в полон до окупантів ще під час боїв у Київській області. Троє з них – під час окупації Гостомеля.
“Також вдалось повернути тіло одного загиблого захисника України”, – розповіли в ГУР.
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