Під час великого обміну полоненими Україні віддали лише одну жінку з Маріуполя, – “Азов”

Під час масштабного обміну полоненими 29 червня до України повернулася тільки одна жінка – захисниця Маріуполя.

Про це у відеозверненні 1 липня повідомив т.в.о. командира полку НГУ “Азов” майор Микита Надточій.

“29 червня відбувся перший обмін військовополонених РФ на бійців української армії. Завдяки роботі Головного управління розвідки додому повернулися перші “азовці”. Усього було обміняно 144 військовослужбовці, серед 95 – захисники “Азовсталі”. З усього цього списку на обмін було подано лише одну жінку-військовослужбовицю. На цей момент там залишається дуже багато жінок, медиків, які виконували бойові завдання на території гарнізону Маріуполь”, – зазначив Надточій.

Він також наголосив, що всі бійці, що повернулися з полону, потребують лікування та реабілітації.

“Це все – лише перші кроки дуже важкого шляху. Ми повинні зробити все необхідне, аби повернути наших бійців додому”, – додав виконувач обов’язків командира “Азову”.

‼️ Звернення т.в.о. обов’язки командира полку “Азов” майора Микити Надточія, Раз-Два, з приводу обміну військовополоненими, завдяки якому додому повернулися 43 бійця полку “Азов”. pic.twitter.com/Ksw0kYRc9C — АЗОВ (@Polk_Azov) July 1, 2022

Як повідомляла “Новинарня“, 29 червня відбувся найбільший обмін полоненими: 144 українські захисники. Із них 95 оборонців “Азовсталі”, зокрема 43 військовослужбовці полку “Азов”. Повідомлялося, що більшість із них мають важкі поранення, ампутації тощо.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що російські військові взяли в полон більш як 2,5 тисячі українських військових із маріупольського заводу “Азовсталь”.

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