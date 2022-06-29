Home / Війна / Україна повернула 144 військових, із них 95 – оборонці “Азовсталі”

Україна повернула 144 військових, із них 95 – оборонці “Азовсталі”

29/06/2022 17:40

У рамках найбільшого із 24 лютого обміну полоненими Україна повернула 144 військових, з яких 95 – захисники “Азовсталі”.

Про це ввечері в середу, 29 червня, інформує пресслужба Головного управління розвідки МОУ.

“Проведено черговий обмін полоненими, завдяки якому додому повернулись 144 українських захисники. Це найбільший обмін від початку повномасштабного російського вторгнення.

Зі 144 звільнених – 95 оборонці “Азовсталі”. Серед них – 43 військовослужбовці полку “Азов”, – йдеться в повідомленні.

Загалом звільнено 59 бійців Національної гвардії, 30 – Військово-морських сил, 28 – Збройних сил України, 17 – Державної прикордонної служби України; дев’ять – Територіальної оборони; один боєць Національної поліції України.

Із них 23 офіцери та 69 військовослужбовців сержантського та старшинського складу. Найстаршому зі звільнених виповнилось 65 років, наймолодшому – 19.

У ГУР зазначили, що більшість звільнених українців мають важкі ушкодження: вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок.

Всі вони отримують належну невідкладну медичну та психологічну допомогу.

Читайте також:
“Чмоню” звільнили з полону за обміном, – ЗМІ

Унікальних переглядів: 87
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

На Донбасі за чотири місяці війни затопили 10 шахт

З 24 лютого на територіях Донецької та Луганської областей затоплені ще десять вугільних шахт. У більшості випадків це сталося через вторгнення Російської Федерації. Про це в середу, 29 червня,...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse