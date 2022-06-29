Україна повернула 144 військових, із них 95 – оборонці “Азовсталі”

Фото: Дмитро Козацький

У рамках найбільшого із 24 лютого обміну полоненими Україна повернула 144 військових, з яких 95 – захисники “Азовсталі”.

Про це ввечері в середу, 29 червня, інформує пресслужба Головного управління розвідки МОУ.

“Проведено черговий обмін полоненими, завдяки якому додому повернулись 144 українських захисники. Це найбільший обмін від початку повномасштабного російського вторгнення.

Зі 144 звільнених – 95 оборонці “Азовсталі”. Серед них – 43 військовослужбовці полку “Азов”, – йдеться в повідомленні.

Загалом звільнено 59 бійців Національної гвардії, 30 – Військово-морських сил, 28 – Збройних сил України, 17 – Державної прикордонної служби України; дев’ять – Територіальної оборони; один боєць Національної поліції України.

Із них 23 офіцери та 69 військовослужбовців сержантського та старшинського складу. Найстаршому зі звільнених виповнилось 65 років, наймолодшому – 19.

У ГУР зазначили, що більшість звільнених українців мають важкі ушкодження: вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок.

Всі вони отримують належну невідкладну медичну та психологічну допомогу.

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