Україна повернула 144 військових, із них 95 – оборонці “Азовсталі”

У рамках найбільшого із 24 лютого обміну полоненими Україна повернула 144 військових, з яких 95 – захисники “Азовсталі”.
Про це ввечері в середу, 29 червня, інформує пресслужба Головного управління розвідки МОУ.
“Проведено черговий обмін полоненими, завдяки якому додому повернулись 144 українських захисники. Це найбільший обмін від початку повномасштабного російського вторгнення.
Зі 144 звільнених – 95 оборонці “Азовсталі”. Серед них – 43 військовослужбовці полку “Азов”, – йдеться в повідомленні.
Загалом звільнено 59 бійців Національної гвардії, 30 – Військово-морських сил, 28 – Збройних сил України, 17 – Державної прикордонної служби України; дев’ять – Територіальної оборони; один боєць Національної поліції України.
Із них 23 офіцери та 69 військовослужбовців сержантського та старшинського складу. Найстаршому зі звільнених виповнилось 65 років, наймолодшому – 19.
У ГУР зазначили, що більшість звільнених українців мають важкі ушкодження: вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок.
Всі вони отримують належну невідкладну медичну та психологічну допомогу.
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